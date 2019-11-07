تعليق محمد رمضان على المشاركة مع فريق "نجوم إفريقيا"

عبر الفنان محمد رمضان، عن سعادته للمشاركة ضمن تشكيلة فريق نجوم إفريقيا، والتي أقيمت أمس الأربعاء في المغرب بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين.



وقال محمد رمضان، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "شرف عظيم إني أكون ضمن تشكيلة فريق نجوم أفريقيا مع أبو تريكة وإتو وكانو والحاجي ضيوف وعبيدي بيليه وغيرهم من النجوم وأول لقاء يكون قصاد فريق نجوم العالم ليڤاردو وڤيجو وسلجادو وزامبروتا وغيرهم من النجوم والحمد لله كسبنا واحد صفر المسيرة الخضراء".



وكان مصدر قد كشف أن مشاركة محمد رمضان، في المباراة، جاءت بسبب الجماهيرية الكبيرة التي نالها رمضان وسط جمهور المغرب خلال الفترة الأخيرة التى تخطت الملايين.



وأضاف المصدر أن محمد رمضان كان متواجدًا في الفترة الأخيرة في المغرب لتصوير أحدث أغنياته الجديدة "السلطان"، ووجه الديوان الملكي في المغرب دعوة له للمشاركة في المباراة، والتي لم يتردد لحظة واحدة في قبولها.



شرف عظيم اني اكون ضمن تشكيلة فريق نجوم أفريقيا مع ابو تريكا وإتو وكانو و الحاجي ضيوف وعبيدي بيليه وغيرهم من النجوم وأول لقاء يكون قصاد فريق نجوم العالم ريڤالدو و ڤيجو و سلجادو و زامبروتا وغيرهم من النجوم والحمد لله كسبنا واحد صفر #المسيرة_الخضراء 🇲🇦☝🏽 pic.twitter.com/sY0kaMZwMO — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 7, 2019