توابع مقتل صحفي.. استقالة مسئول كبير بالحزب الحاكم في سلوفاكيا

استقال مسئول رفيع المستوى في الحزب الحاكم السلوفاكي، وهو الضحية الأعلى مستوى حتى الآن لفضيحة تسريب نص رسالة كشفت النقاب عن صلات بين عالم الجريمة والسياسة.



وهيمن الفساد على النقاش العام في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل صحفي استقصائي في العام الماضي، والذي تسبب في اندلاع أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سقوط الشيوعية في عام 1989، وفي وقت لاحق في استقالة رئيس الوزراء آنذاك روبرت فيكو، بحسب وكالة أنباء بلومبرج.



وتم اتهام رجل أعمال محلي بإصدار أمر بقتل الصحفي، وسربت وسائل الإعلام اتصالات توصلت إليها الشرطة بين رجل الأعمال وسياسيين ومسئولين في السلك القضائي، بمن في ذلك نائب رئيس البرلمان مارتن جلفاك.



وأعلن جلفاك استقالته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس، وسوف يظل نائبا في البرلمان عن حزب "سمير" الحاكم، والذي يشغل منصب نائب رئيسه. ونفى ارتكاب أي مخالفات ووصف الدعوات التي كانت تطالب باستقالته بأنها تندرج في إطار حملة تشويه السمعة.



وشهد الحزب الحاكم بقيادة فيكو تراجع شعبيته منذ جريمة القتل.



ولا يزال حزب سمير، الذي يدعو إلى مزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد ويتعهد برفع الإنفاق العام قبل الانتخابات العامة في فبراير المقبل، يتصدر استطلاعات الرأي.



كان الصحفي السلوفاكي يان كوسياكي وخطيبته قد لقيا حتفهما بالرصاص في منزلهما في مطلع العام الماضي، فيما يبدو بسبب نشرهما تحقيقات تتعلق بالتهرب الضريبي من جانب رجال أعمال.