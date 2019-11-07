9 دول أوروبية توقع بيانا لإنهاء الإعفاءات الضريبية في قطاع الطيران

وقع تحالف من تسع دول في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا اليوم الخميس يطلب فيه من التكتل إنهاء الإعفاءات الضريبية لقطاع الطيران للمساعدة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ويعد "البيان السياسي"، الذي تتزعمه هولندا، جزءا من الجهود التي تبذلها الحكومة الهولندية الجديدة منذ عام لإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالوقوف وراء الإجراءات الخاصة بإنهاء ما تعتبره استثناء قطاع الطيران من مبدأ "الملوث يدفع".

وتنص السياسة البيئية للاتحاد الأوروبي بشكل عام على أن هؤلاء الذين يتسببون في التلوث، يجب عليهم دفع تكاليف التنظيف أو الإدارة.

ويتمتع وقود الطائرات بالإعفاء من الضرائب في الاتحاد الأوروبي، ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران في الرحلات العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن: "النقل الجوي يربط بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وهو مهم للنمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يشكل الطيران تأثيرا كبيرا على البيئة: فهو يتسبب في حوالي 5ر2 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، ويسبب تأثيرات خارجية سلبية، مثل الضوضاء وتلوث

الهواء".

وانضمت إلى هولندا في التوقيع على الوثيقة كل من فرنسا وألمانيا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك وإيطاليا وبلغاريا.