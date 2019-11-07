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كاتبة صحفية لبنانية تكشف آخر تطورات الأوضاع في بيروت

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:55 م
لبنان
لبنان
رباب الأهواني
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قالت نجاة شرف الدين، الكاتبة الصحفية اللبنانية، إن الحكومة اللبنانية لم تكن سهلة في هذه المرحلة بالتحديد، خاصة أن الدعوة إلى الاستشارات النيابية لم تحدد حتى الساعة، رغم لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية، الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، مؤكدة أن "الحريري" لم يدلِ بأي تصريح بعد خروجه من هذا اللقاء.

وأضافت "شرف الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العرب في أسبوع" المذاع عبر فضائية "TEN": أنه كان هناك اجتماع بالأمس بين "الحريري" ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، لم يتم التوافق فيه عن شكل الحكومة الجديدة، وتساءلت: "هل سيكون سعد الحريري بالتحديد هو من يترأسها أم أنه سيوافق على اسم ما ليشكل حكومة تكنوقراط أو تكنوسياسية؟".

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن لبنان على وقع تصعيد الشارع المستمر. فالشارع اللبناني اليوم يشهد تظاهرات طلاب الجامعات والمدارس في بيروت وطرابلس ومعظم المدن اللبنانية، كما أن هناك اعتصامات أمام مؤسسات معينة مثل ديوان المحاسبة وقصر العدل، مؤكدة أن جميع هذه التظاهرات تأتي من أمام أماكن يجب أن يكون لها دور في محاربة الفساد.

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