البرلمان يطالب المجتمع الدولى باتخاذ موقف جاد تجاه دعم تركيا للإرهاب

استنكر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، صمت المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية التي يرتكبها النظام التركي في حق اللاجئين، وقال: "للأسف العيب ليس على النظام التركي الإرهابي ولكن العيب على المجتمع الدولي الذي يترك الدولة الداعمة للإرهاب والراعية له أن تستمر في ممارستها بدون أي حساب أو مسائلة أو ردع".



وأشار أمين سر العلاقات بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن التصريحات والتهديدات التي يطلقها النظام التركي من حين لآخر بطرد اللاجئين من بلادهم، يؤكد أن هذا النظام يتبجح ويتجاوز ولم يعد يحترم أي من القوانين أو المواثيق الدولية في حق التعامل مع اللاجئين.



وأضاف النائب البرلماني، أتمني أن تكون هذه التصريحات التي تخرج من هذا النظام الإرهابي سببا في أن يستفيق المجتمع الدولي في مواجهة هذا النظام الغاشم ومواجهة الدول الراعية للإرهاب، لأن العالم دفع ثمنًا كبيرا خاصة الدول العربية من دمار ومن أعمال قتل وتشريد للأبرياء يشيب له الرأس الولدان بسبب تلك الدول.



وطالب "الخولي" المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف جاد تجاه الدول الداعمة للإرهاب وفي مقدمتهم تركيا، حفاظا على الإنسانية والروح البشرية.