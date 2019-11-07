حلمي عبدالباقي يكشف الفرق بين صناعة شريط "الكاسيت" في الماضي وحاليًا

تحدث الفنان حلمي عبدالباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، عن وقت صناعة الكاسيت، والخطوات التي كان يتم اتخاذها فيه.



وقال خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "عمل شريط الكاسيت كان يمر بعدة مراحل أولها أن تقدم الكلمات للمصنفات الفنية، وبعدها تجيزه ثم يغنيها ويتم الموافقة عليها من قبل المصنفات مرة أخرى للمراجعة عليه، وكان يوجد رقابة حقيقة على الغناء، ولذلك تجد هذه الفترة كانت محترمة جدًا في الكلمات حتى الكليبات كانت تحترم الجمهور والمشاهد".



وأضاف: "شريط الكاسيت لما كنا نبيع 150 ألف كانوا يقولوا إنه لم يبع، أما الآن فإنه يبيع أكثر من 5000 نسخة وفي ساعات قليلة".



وأوضح أن مشكلتنا في الوقت الأخير أننا نجد أن كل ما هو مسف أو شاذ أو غير طبيعي ينجح جدًا وينتشر بشكل كبير، مؤكدًا أنه وسط هذه الموجة فإن على الأصوات التي تراجعت أن يجتهدوا لأن يقدموا فنا جيدا، وأثق في ذوق الشعب المصري عندما يجد فنا محترم الدفة ستختلف.



وأكد أن هناك مشكلة كبير وهي أنه عندما تريد منع كل ما هو مسف، نجد بعض المرحبين بالقرار، والبعض الآخر يقول اتركوهم "يسترزقون".

