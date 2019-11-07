بالصور.. ريهام عبدالحكيم تتألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية

أحيت المطربة ريهام عبدالحكيم، منذ قليل، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وافتتحت عبدالحكيم الحفل بأغنية "الفن" للشاعر صالح جودت والملحن محمد عبدالوهاب، وقدمت بعد ذلك ٧ أغنيات هي: "أكدب عليك، وغلطة واحدة، وإن راح منك يا عين، وعايشة حكاية، والحب اللي كان، والحب كده"، واختتمت الحفل بأغنية "فيها حاجة حلوة" وسط ترحيب الجمهور.



وكانت وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، قد كرموا ريهام عبدالحكيم خلال حفل افتتاح المهرجان وسط كوكبة كبيرة من النجوم.