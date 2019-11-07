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تكنولوجيا

الصين تبدأ في تطوير تجارب ابتكار تقنية الجيل السادس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:50 م
تقنية الجيل السادس
تقنية الجيل السادس
وكالات
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لن تنتظر الصين انتشار وتعميم استخدام ودعم جميع الأجهزة الذكية حول العالم تقنية الجيل الخامس 5G أولا حتى تبدأ في التفكير بتطوير وإجراء الأبحاث والتجارب حول ابتكار تقنية الجيل السادس 6G.

فبحسب موقع "تشاينا ديلي"، أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية رسميا عن إنشائها مركزين بحثيين تكنولوجيين هدفهما الأساسي هو تطوير وابتكار الجيل الجديد من البيانات الخلوية والمتمثل في الجيل السادس 6G التي ستخلف تقنية الـ 5G.

وأوضح بيان الوزارة الرسمي على موقعها عبر الإنترنت أن المركزين البحثيين سوف يخصص أحدهما للهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بينما سيضم المركز الآخر مجموعة تضم 37 خبيرا من مختلف من الكليات والأكاديميات والمؤسسات البحثية الصينية.

من جانبه، أوضح وانغ شي نائب وزير العلوم والتكنولوجيا أن الملامح الأساسية التي سوف تكون عليها تقنية الجيل السادس 6G لا تزال غير واضحة حتى الآن، ولكن هناك خطة شاملة وضعتها الإدارات المعنية في وقت سابق من أجل تحقيق الهدف في الوقت المناسب.
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