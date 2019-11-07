أول تعليق من ابنة نجيب محفوظ على أحمد مراد

أثار الروائى أحمد مراد جدلًا واسعًا خلال مشاركته فى فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ"38" بتصريحاته حول روايات الأديب نجيب محفوظ واصفا إياها بأنها ذات إيقاع بطيء وهو ما لا يتناسب مع العصر الحديث.



من جانبه، أكدت هدي نجيب محفوظ فى تصريح لـ"الدستور"، أن رأى أحمد مراد فى أعمال والدها له كل تقدير، مشيرة إلى أنه قد يكون التوصيف الأدق هو أن والدها كان يهتم بالوصف الدقيق للشخصيات والأحداث فى رواياته وهو ما نراه بشكل كبير فى "الثلاثية" على سبيل المثال.



وأشارت ابنة أديب نوبل إلى أن عمل والدها بالسينما وكتابة السيناريو جعلته يدرك أن أهل السينما مشغولون إلى جانب جودة العمل الروائى الذى يحول لسينمائى إلى البحث عن مدى تحقيق هذا العمل الأدبى أرباحًا بدور العرض، إضافة الى تدخل مخرج العمل وذائقة الجمهور، وهى كلها أمور واقعية ترتبط بالسينما كصناعة؛ وهو ما يجعلنى أتفهم تصريحات الروائى أحمد مراد دون أي غضاضة.