جنة المتوسط «3».. مشاهد «رجم أردوغان» فى قبرص

السياسة تتذيل اهتمامات المواطنين.. نظام الحكم رئاسى.. الاقتصاد مزدهر.. والأسعار رخيصة

30 ألف عسكرى عثمانلى يحتلون الشمال.. وتحذيرات من «تتريك» المنطقة وتدمير الكنائس

الجزيرة ملجأ عدد كبير من السوريين الفارين من الحرب.. واللبنانيون يشكلون جالية صغيرة بأملاكهم فى مدينة لارنكا

فى ظل قربها من السواحل السورية واللبنانية، وكونها البوابة الشرقية للاتحاد الأوروبى على البحر الأبيض المتوسط، تنامت ظاهرة الهجرة إلى قبرص مؤخرًا بشكل أصبح يشكل أزمة كبرى.

وكشفت المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن أن حوالى نصف المهاجرين إلى الجزيرة يصلون إلى الشمال الخاضع لإدارة تركيا، حيث لا يوجد نظام لجوء سارى المفعول، موضحة أن الغالبية العظمى من المهاجرين يهبطون فى مطار «إرجان» القبرصى، حيث يسهل المرور عبر الحدود.

وعلى الرغم من أن عدد اللاجئين والمهاجرين الوافدين إلى قبرص منخفض مقارنة بأعداد اللاجئين فى إيطاليا أو اليونان، فإن الجزيرة لديها الآن أعلى معدل من الوافدين المهاجرين إلى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى بالنسبة إلى عدد سكانها. وخلال عامين، تضاعفت أعداد طلبات اللجوء بأكثر من ٣ أضعاف، لأول مرة فى قبرص، وارتفعت من ٧٣٠ شخصًا فى بداية ٢٠١٧ إلى أكثر من ٣٠٠٠ بداية ٢٠١٩.

قبل الرحلة، سمعت الكثير من الأمور المثيرة عن قبرص، قالوا إنها مسرح لعمليات التجسس، وموقع مميز لتدريبات «العملاء»، ومقر للتدريبات والمناورات العسكرية، ومخبأ لأهم أجهزة الاستخبارات فى العالم. لماذا هى دون غيرها إذن؟ هل هذه التقارير حقيقية؟.. أم هناك من ظلمها وحملها فوق طاقتها؟ ما رأيته فى جولاتى، من حيث وجود الجزيرة وسط البحر، وطبيعتها الجغرافية الجبلية، وكثافة الغابات، ونمط عمل الحكومة الهادئ، وأسلوب معيشة السكان غير المبالين بشىء على الإطلاق، وتصنيفها ضمن المناطق الأكثر أمانًا فى العالم، يجعلها بالفعل ملعبًا مريحًا لأجهزة الاستخبارات. لكن بشكل ما ربما هناك من يبالغ ويحمل هذه الجزيرة الجميلة فوق إمكانياتها. فمن يذهب إلى هناك يشعر بأنها ليست جزيرة للسياسة ولا الاستخبارات، هى مكان للاستمتاع، جزيرة لا تعرف النوم، والموسيقى فى كل مكان، والصخب يتجاوز أى مدى، والناس ترقص بـ«هستيريا»، ولا يمكن أن تشعر بالغربة فيها، وعلى الرغم من أنها ليست مبهرة قياسًا بدول أوروبية أخرى، فإنها تُكمل شيئًا ناقصًا بداخلك، ولا تحتاج لجواز سفر قبرصى لتشعر بانتمائك لها.لا يجب أن تكون عبقريًا لكى تكتشف أن السياسة فى قبرص شىء هامشى. فأحاديث الناس والمناوشات فى الطرق، والكلام الذى يفتحه معك الغرباء، وبرامج التليفزيون، وأغلفة الصحف والمجلات المليئة بالصور الفنية والاجتماعية، كلها لا تمت للسياسة بأى صلة.الغريب أن هذه الحالة متحققة رغم أنها أرض خصبة للنزاعات السياسية. فالجزيرة تنقسم إلى ٤ قطاعات رئيسية، تحتل خلالها جمهورية قبرص الثلثين الجنوبيين من الجزيرة بنسبة ٥٩.٧٤٪ من مساحة البلاد، والاحتلال التركى يسيطر على الثلث الشمالى بنسبة ٣٤.٨٥٪، فيما يوفر «الخط الأخضر» الذى تسيطر عليه الأمم المتحدة منطقة عازلة تفصل بينهما تغطى ٢.٦٧٪ من الجزيرة، بجانب قاعدتين تحت السيادة البريطانية فى الجزيرة هما «أكروتيرى» و«ديكيليا» اللتان تغطيان نسبة ٢.٧٤٪ المتبقية.وبقيت القاعدتان تحت السيطرة البريطانية منذ عام ١٩٦٠، بموجب اتفاقية بين كل من بريطانيا واليونان وتركيا وجمهورية قبرص، وتضم «ديكيليا» على وجه التحديد ٣ حفارات هى: فيديكيليا، وأورميديا، وزيلوتيمفو، بجانب محطة كهرباء، ويقسمها طريق إلى قسمين: الجزء الشمالى وهو مستوطنة لاجئى شرق إفريقيا والجزء الجنوبى.ووفقًا للدستور الذى تم تطبيقه عام ١٩٦٠ بعد الاستقلال عن بريطانيا، قسمت المناصب السياسية بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، مع منح اليونانيين غالبية المناصب لكونهم يشكلون غالبية السكان، وهو ما تغير بعد الاحتلال التركى لقبرص عام ١٩٧٤، ثم إعلان القبارصة الأتراك الاستقلال فى ١٩٨٣ باسم «جمهورية شمال قبرص التركية»، التى اعترفت بها تركيا فقط، بينما يراها اليونانيون وغيرهم الكثير احتلالًا.وقبرص جمهورية رئاسية، يحكمها الرئيس نيكوس أناستاسيادس منذ عام ٢٠١٣، ويتم انتخاب رئيس الدولة والحكومة من خلال عملية الاقتراع العام، مع وجود سلطة تنفيذية ممثلة فى الحكومة، وسلطة تشريعية مخولة لمجلس النواب، فى حين أن السلطة القضائية مستقلة عن كلتيهما.ولا يوجد صخب حول الرئيس القبرصى، فلا ترى له لافتات فى الطرقات، مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والفرنسى إيمانويل ماكرون.ومن السياسة إلى الاقتصاد فى قبرص، حيث مستوى المعيشة المرتفع، ورغم هذا فإن الأسعار أرخص من أوروبا، حتى إن الوجبات تبدأ من ٥ يورو حتى ٢٠ يورو فقط، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بباقى دول القارة العجوز.وبشكل واضح، الجزء اليونانى من قبرص أغنى من الجزء التركى، ويتمتع اقتصاده باستقرار أكثر، خاصة بعد انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبى فى عام ٢٠٠٤.وتصنف قبرص على أنها من الدول ذات الدخل المرتفع، وبلغ دخل الفرد السنوى حوالى ٩.٤٧٧ ألف جنيه قبرصى، فى ٢٠٠٤، أى حوالى ٢٠ ألف دولار أمريكى، وتحتل به المركز ١٦ فى قائمة أعلى دخول الأفراد فى العالم، فيما بلغ حجم النمو الاقتصادى ٣.٨٪، والتضخم ٢.٩٪ والبطالة ٣.٤٪، والناتج القومى ٤.٩ مليار دولار أمريكى «١٢٫٥ ألف دولار أمريكى للفرد».وتنوع الاقتصاد القبرصى وأصبح مزدهرًا فى أوائل القرن الـ٢١، لكنه تأثر بالأزمة المالية والمصرفية فى منطقة «اليورو»، فى عام ٢٠١٢، وأدت الأزمة المالية القبرصية حينها إلى اتفاق مع مجموعة «اليورو»، فى مارس ٢٠١٣، لتقسيم ثانى أكبر بنك فى البلاد، وهو البنك الشعبى القبرصى «المعروف أيضًا باسم بنك لايكى»، إلى بنك «سيئ» سيتوقف مع مرور الوقت، وبنك «جيد» يتم استيعابه من قبل بنك قبرص، فى مقابل خطة إنقاذ بقيمة ١٠ مليارات يورو من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.ويقول «أجلاسيوس»، التاجر الخمسينى: «نجاح قبرص فى النهج الاقتصادى يرجع إلى اتباع سياسات اقتصادية سليمة من قبل الحكومة، والاستفادة من التعاون مع القطاع الخاص والشركاء من المجتمع، بالإضافة إلى مبادرة قبرص لتوطيد علاقتها مع الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر أكبر شريك اقتصادى لها».الوجود التركى فى الشمال القبرصى قصة حزينة ومؤلمة للقبارصة اليونانيين. فهم ينظرون إلى سكان تلك المنطقة بصفتهم محتلين، وإذا كنت قادمًا منها ستكون محل شك كبير بالنسبة إليهم، ولو استأجرت سيارة من الجزء اليونانى لن تتمكن من العبور بها إلى الجزء التركى، وقبل استلامها ستوقع على «تعهد» بعدم دخول الجزء التركى المحتل.وجاء الاحتلال التركى فى قبرص بسبب اضطرابات داخلية. ففى صيف ١٩٧٤ نفذت مجموعة يمينية بزعامة نيكوس سامسون انقلابًا على المطران مكاريوس الرئيس الشرعى لقبرص. و«سامسون» سياسى شاب ينتمى إلى أقصى اليمين، ويقف خلفه ضباط يونانيون.وقتها استغلت تركيا الانقلاب على مكاريوس وقامت بإنزال عسكرى، بداعى «حماية القبارصة الأتراك المسلمين» الذين يشكلون نسبة ١٥٪ من سكان الجزيرة، واحتلت ٣٨٪ من مساحة الجزيرة.ولا يزال هناك نحو ٣٠ ألف جندى تركى فى قبرص، ولا تزال أنقرة متمسّكة بما تطلق عليه «جمهورية شمال قبرص»، من منطلق أنها تحمى القبارصة الأتراك فى مواجهة القبارصة اليونانيين. وفى عام ٢٠١٧ انهارت الجهود الدولية لإعادة توحيد الجزيرة، بوساطة الأمم المتحدة.فى جولاتى كلها لم أجد سوى مطعمين تركيين فقط، ولا توجد بضائع تركية، ولا تسمع موسيقى تركية فى المقاهى، قال لى «أجلاسيوس»: «النزاع السياسى سيحل فى يوم من الأيام، الأهم هو الحفاظ على الهوية، نحن نجاهد حتى لا تتأثر هويتنا، وحتى لا يتم طمس ثقافتنا اليونانية القبرصية بالثقافة والهوية التركية، العالم لن يسكت عن الأزمات السياسية، لكنه لن يقف ضد طمس الهوية». ما قاله «أجلاسيوس» صحيح. ففى عام ٢٠١٤ أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع أكثر من ١٠٠ مليون دولار تعويضًا لقبرص عن الغزو، وفى عام ٢٠١٤، قدمت مجموعة من اللاجئين القبارصة، والبرلمان الأوروبى، ثم انضمت إليهما الحكومة القبرصية فيما بعد، شكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهموا فيها تركيا بانتهاك اتفاقيات جنيف، عن طريق النقل المباشر أو غير المباشر لسكانها المدنيين إلى الأراضى المحتلة.فى المقابل، لم يتحرك أحد عندما حذر عالم الآثار، سوفوكليس هادجيسافاس، مما أطلق عليه «التدمير المنظم للتراث اليونانى والمسيحى فى الشمال»، كاشفًا عن انتهاكات تركية شملت كنوزًا ثقافية، وتدميرًا متعمدًا للكنائس، وإهمال الأعمال الفنية، وتغيير أسماء المواقع التاريخية المهمة، مشددًا على أن «هذه الإجراءات تحركها سياسة تركية لمحو الوجود اليونانى فى شمال قبرص، فى إطار التطهير العرقى».وإذا حاولت المقارنة بين قبرص اليونانية و«قبرص التركية»، ستكتشف أن سياسات تركيا خاطئة تمامًا، ولا أحد يفهم حتى اليوم لماذا تصر تركيا على وضع حواجز أمام إعادة توحيد الجزيرة، مع سعيها إلى تكريس احتلالها المنطقة القبرصية التركية؟والحقيقة التى تحدث عنها مواطنون قبارصة أن تركيا تريد ثروات الجزيرة، موضحين أن «جزءًا كبيرًا من الانتهاكات التركية فى جزيرة قبرص يتعلق بالغاز الطبيعى. ففى السنوات الأخيرة، تم اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعى البحرى فى المنطقة المعروفة باسم أفروديت، على بعد حوالى ١٧٥ كم جنوب ليماسول».ورسمت قبرص حدودها مع مصر ولبنان وإسرائيل، بينما لم تعترف تركيا بتلك الاتفاقيات الحدودية، ثم هددت بتعبئة قواتها البحرية إذا واصلت قبرص خططها لبدء الحفر فى بلوك ١٢ بالمنطقة. وفجأة قررت تركيا بعدها التنقيب عن النفط والغاز فى المياه الإقليمية لقبرص، من منطلق أن هذه المياه تابعة لقبرص التركية.وبدأت الظاهرة تلفت الانتباه فى منتصف عام ٢٠١٨، وتطورت لتتداخل قضايا الهجرة واللجوء مع قضايا المهاجرين الوافدين كأيدٍ عاملة أو كطالبى علم فى البلاد.ووفقًا لـ«كورينا دروسيوتو»، العضو فى مجلس اللاجئين القبرصى، يصل معظم المهاجرين من لبنان وسوريا، وتحديدًا من ميناء طرطوس، مضيفًا: «ليس من الواضح لماذا ارتفعت أعداد المهاجرين بهذا الشكل مؤخرًا. قد يكون السبب هو سوء الأوضاع المعيشية وإغلاق الحدود فى لبنان، وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فى سوريا».وتحدثت تقارير أخرى عن أن السوريين يسلكون طريق تركيا للوصول إلى «قبرص الشمالية»، باعتباره الطريق الأسهل والأكثر أمانًا بالنسبة لهم، كون «قبرص الشمالية» تابعة لتركيا، ولا يحتاجون إلى تأشيرة لدخولها، ويكفى «الفيزا» التركية للعبور.ودفع لجوء عدد كبير من اللاجئين إلى استخدام «قبرص الشمالية» كممر للعبور إلى «قبرص اليونانية» سلطات الجزء الشمالى لإصدار قرار يقضى بعدم السماح للسوريين بدخول أراضيهم بدون تأشيرة مسبقة.وقالى لى السورى «زياد»، الذى يعمل نادلًا فى مقهى روسى، إنه جاء قبل عامين، وإن الحياة هنا مريحة وهادئة وآمنة، وتدفعه لمحاولة الحصول على الجنسية القبرصية، مشيرًا إلى أن قبرص منحت ١٥ ألف شخص من سوريا «الحماية الفرعية»، مع تقدم حوالى ألف سورى بطلبات للحصول عليها شهريًا.كما التقيت رجل أعمال لبنانيًا يستثمر فى سوق العقارات، قال: «عندما نشأت أزمة المصارف فى قبرص عام ٢٠١٣ أدت إلى عرض عدد كبير من الشقق للبيع بأسعار مغرية. هذا الوضع شكّل فرصة للاستثمار فى هذا القطاع، وكان للمستثمرين اللبنانيين حصة جيدة فى الاستفادة من هذه السوق القريبة منهم، خاصة مع تراجع الوضع الاقتصادى فى لبنان».وأوضح: «نمت ظاهرة التملّك والاستثمار فى قبرص، وهناك أكثر من ٢٠٠٠ مواطن لبنانى يمتلكون منازل فى الجزيرة، ويشكلون جالية صغيرة أغلبها فى مدينة لارنكا».