تصميم "أبلكيشن" إلكتروني لمعرض القاهرة للكتاب

قال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه جارى تصميم "أبلكيشن" إلكتروني لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ"51"، والذى يقام فى يناير 2020.



وأوضح "بيومى" فى تصريح لـ"الدستور" أن الأبلكيشن يتضمن عرض حفلات التوقيع وأماكن العروض الفنية طوال أيام المعرض؛ والذى يقام بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.



وفيما يتعلق بتصميم مواقع دور النشر المشاركة فى الدورة المقبلة، أوضح مدير إدارة المعارض أنه يعمل وفريق العمل بالهيئة على تصميم خرائط دور النشر المشاركة وهو ما لم ينته منه حتى الآن، لافتًا إلى أن عدد دور النشر التى ستشارك فى المعرض لم يتم حصرها بشكل نهائى من قبل اتحاد الناشرين المصريين.