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الثقافة

"الخميسي": ما قاله أحمد مراد عن نجيب محفوظ "جهل"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:55 م
الكاتب أحمد الخميسي
الكاتب أحمد الخميسي
آلاء حسن
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علق الكاتب أحمد الخميسي على كلام الروائي أحمد مراد بأن إيقاع روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ لا تناسب العصر، قائلًا: "من حق أي شخص أن يقول رأيه في أي حاجة وفي أي أديب وفي أي سياسي، هذا صحيح بشكل عام، ولكن عندما يتمسك البعض حتى الآن بأن الكرة الأرضية مسطحة فهذا ليس رأيا بل جهل، وعندما يسب أحد كاتبا أو شخصية عامة سبابا واضحا فهذا ليس رأيا لكن شتيمة".

وتابع الخميسي عبر حسابه الشخصي بموقع الـ"فيسبوك": "ما قاله مراد لا يدخل في باب الرأي لأنه ينم فقط عن الجهل، فقد قال إن إيقاع روايات محفوظ بطيء ومن ثم لا تناسب العصر، وهكذا جعل الإيقاع هو الفيصل في الأدب، وبذلك المعيار يتعين علينا أن نسقط من الأدب رواية دون كيخوت وأنا كارنينا والجريمة والعقاب وأيضا كل أعمال شكسبير التي انقضى على كتابتها نحو 500 سنة ولم يعد إيقاعها يناسب العصر".

وأضاف: "ما قاله مراد جهل وليس رأيا، ولا يجوز لأحد أن يطالبني باحترام الرأي القائل بأن الكرة الأرضية مسطحة، لأن ذلك ليس رأيا بل إفشاء للجهل، بالطبع فإن الآراء والأذواق والأفكار تختلف وبالطبع من حق أي شخص أن يقول رأيه في أي شيء، لكن الرأي موضوع، وتعميم الجهل بصفته رأيا موضوع يجب التصدي له، في زمن نجيب محفوظ كان هناك أديب اسمه عزيز أرماني، كان يكتب روايات من نوع "خذني بعاري" تتحول على الفور إلى أفلام وكانت رواياته تكتسح السوق من حيث المبيعات، بينما كان محفوظ يوزع على الأكثر ثلاثة آلاف نسخة، لكن أحدا لا يذكر الآن ولا يعرف أرماني، ويبقى الأدب الذي لا يناسبه الآن إيقاع المبيعات والبست سيلر".
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