أصحاب الهمم.. رسائل أبطال متلازمة داون للرئيس: نريد إلغاء مصطلح "معاقين"

محمد كرم: نتمنى تسليط الضوء على إنجازاتنا

سما رامى: الكثير من المدارس يرفض قبولنا.. ونحتاج رعاية صحية

غفران طارق: «بحب الكاميرا.. ونفسى أصور السيسى»

وحيد خالد: أدعو للتوعية بحقيقة المتلازمة

طالب عدد من المصابين بمتلازمة داون الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مصطلح «المعاقين» من وسائل المواصلات وكل المؤسسات الرسمية، وبتوعية المصريين بحقيقة المتلازمة. وأشادوا، خلال مؤتمر التوعية بمتلازمة داون، الذى نظمته مبادرة «هليوبوليس ستوديو»، تحت شعار «أنا أدعم متلازمة داون»، بإنجازات الرئيس السيسى، متمنين تسليط الضوء على الجانب المضىء فى حياة المصابين بالمتلازمة.أعرب محمد كرم، بطل السباحة العالمى المصاب بمتلازمة داون، عن أمله فى الرئيس السيسى، قائلًا: «أحب الرئيس وأتمنى مقابلته». وجذب «كرم» الأنظار إليه خلال الاحتفالات التى نظمها عدد من شباب مصر الجديدة «هيلوبولس ستوديو»، وذلك خلال شهر التوعية بمتلازمة داون. ووجه «كرم» رسالة للرئيس قائلًا: «إحنا وراك.. مشروعاتك بتتكلم عنك.. إحنا أصحاب همم عظيمة وتحدى.. مش عُبْط ولا هُبْل»، مضيفًا: «أصحاب متلازمة داون متميزون فى مجالات كثيرة، ونحتاج إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المضىء فى حياتنا».نجحت سما رامى، صاحبة الـ١٨ عامًا، فى أن تكون أيقونة لأصحاب متلازمة داون، فالفتاة جمعت بين أكثر من موهبة علمية وفنية.تقول «سما»: «أنا أكبر إخوتى، وحينما ولدت وعلم أبى وأمى بأننى من أصحاب متلازمة داون، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهما، ولكن حينما كبرت واكتشفا مواهبى دعمانى لأندمج فى المجتمع».وأضافت: «قررت أن أدافع عن حقوق أصحاب متلازمة داون، وبدأ الأمر حينما تعرض شاب من المصابين بها للاعتداء بشارع المعز، حينها أرسلت رسالة صوتية إلى وزير الداخلية، وطلبت منه التدخل لنُصرة هذا الشاب، ولمنع مثل هذه الجرائم، كما نجحت فى حذف مصطلح (البله المغولى) من جميع المناهج الدراسية، بعدما استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالبى وغيرت المصطلح بـ(أصحاب متلازمة داون)، وقوبل الأمر بالترحاب من جميع المؤسسات المعنية».وتابعت: «أحاول حاليًا استثمار المناسبات التى يحضرها مسئولون لأعرض أمامهم مطالب أصدقائى من أصحاب متلازمة داون، ومن المشكلات التى أركز عليها فى الوقت الراهن، رفض الكثير من المدارس قبول الأطفال من أصحاب المتلازمة».وقالت: «أطلب من الرئيس السيسى إلغاء مصطلح (مخصص للمعاقين) المعلق بالمواصلات العامة والطرق، واستخدام مصطلح (أصحاب الهمم)، كما أطالبه بإيجاد حل عاجل لأصحاب المتلازمة الذين يصابون عادة بأمراض القلب ولا يستطيعون الانتظار فى القوائم المخصصة للمواطنين العاديين».وعن هواياتها، قالت: «أحب الكتابة، وأنشر كتاباتى حاليًا فى صحيفة إلكترونية، وأحكى للناس عن مواقف حياتية يعيشها أصحاب المتلازمة، وأتمنى أن أكون ممثلة، لذا اشتركت بورشة التمثيل التى يعلن عنها المخرج خالد جلال، وقد رحب بوجودى».كشف البطل الرياضى غفران طارق، من المصابين بمتلازمة داون، عن أنه يحب التصوير جدًا ويتمنى تصوير الرئيس.وحصل «غفران»، صاحب الـ١٩ عامًا، على الكثير من الميداليات فى رياضتى السباحة والكاراتية، كما أنه يتعلم الباليه.وأشار إلى أن والدته هى من ساعدته على تحقيق حلم الالتحاق بكورس التصوير، وقال: «اجتزت المراحل الأولى، وأنا جاهز الآن لتصوير الرئيس، وأحلم بالاشتراك فى كورال الأوبرا لتحقيق حلمى كمطرب».وتابع: «أمى هى صديقتى وكل شىء بالنسبة لى، وأود أن أشكرها على المجهود الكبير الذى بذلته معى».وحيد خالد، الذى حصل على بطولة الجمهورية فى السباحة ٣ سنوات متتالية، ويدرس بقسم التاريخ فى كلية الآداب، قال، إنه يسعى للحصول على بطولات فى رياضتى الجودو وكرة السلة.وأضاف «وحيد»: «أطلب من الرئيس تغيير مصطلح المعاقين، فنحن أصحاب همم، ونحتاج إلى توعية الناس بحقيقة المتلازمة».ووجه الشكر إلى والدته، وقال، إنه قادر على تحدى العالم لأنها بجواره، متمنيًا لها دوام الصحة والعافية.