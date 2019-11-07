الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

لايف ستايل

أصحاب الهمم.. رسائل أبطال متلازمة داون للرئيس: نريد إلغاء مصطلح "معاقين"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
طالب عدد من المصابين بمتلازمة داون الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مصطلح «المعاقين» من وسائل المواصلات وكل المؤسسات الرسمية، وبتوعية المصريين بحقيقة المتلازمة. وأشادوا، خلال مؤتمر التوعية بمتلازمة داون، الذى نظمته مبادرة «هليوبوليس ستوديو»، تحت شعار «أنا أدعم متلازمة داون»، بإنجازات الرئيس السيسى، متمنين تسليط الضوء على الجانب المضىء فى حياة المصابين بالمتلازمة.

محمد كرم: نتمنى تسليط الضوء على إنجازاتنا

أعرب محمد كرم، بطل السباحة العالمى المصاب بمتلازمة داون، عن أمله فى الرئيس السيسى، قائلًا: «أحب الرئيس وأتمنى مقابلته». وجذب «كرم» الأنظار إليه خلال الاحتفالات التى نظمها عدد من شباب مصر الجديدة «هيلوبولس ستوديو»، وذلك خلال شهر التوعية بمتلازمة داون. ووجه «كرم» رسالة للرئيس قائلًا: «إحنا وراك.. مشروعاتك بتتكلم عنك.. إحنا أصحاب همم عظيمة وتحدى.. مش عُبْط ولا هُبْل»، مضيفًا: «أصحاب متلازمة داون متميزون فى مجالات كثيرة، ونحتاج إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المضىء فى حياتنا».

سما رامى: الكثير من المدارس يرفض قبولنا.. ونحتاج رعاية صحية

نجحت سما رامى، صاحبة الـ١٨ عامًا، فى أن تكون أيقونة لأصحاب متلازمة داون، فالفتاة جمعت بين أكثر من موهبة علمية وفنية.
تقول «سما»: «أنا أكبر إخوتى، وحينما ولدت وعلم أبى وأمى بأننى من أصحاب متلازمة داون، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لهما، ولكن حينما كبرت واكتشفا مواهبى دعمانى لأندمج فى المجتمع».
وأضافت: «قررت أن أدافع عن حقوق أصحاب متلازمة داون، وبدأ الأمر حينما تعرض شاب من المصابين بها للاعتداء بشارع المعز، حينها أرسلت رسالة صوتية إلى وزير الداخلية، وطلبت منه التدخل لنُصرة هذا الشاب، ولمنع مثل هذه الجرائم، كما نجحت فى حذف مصطلح (البله المغولى) من جميع المناهج الدراسية، بعدما استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالبى وغيرت المصطلح بـ(أصحاب متلازمة داون)، وقوبل الأمر بالترحاب من جميع المؤسسات المعنية».
وتابعت: «أحاول حاليًا استثمار المناسبات التى يحضرها مسئولون لأعرض أمامهم مطالب أصدقائى من أصحاب متلازمة داون، ومن المشكلات التى أركز عليها فى الوقت الراهن، رفض الكثير من المدارس قبول الأطفال من أصحاب المتلازمة».
وقالت: «أطلب من الرئيس السيسى إلغاء مصطلح (مخصص للمعاقين) المعلق بالمواصلات العامة والطرق، واستخدام مصطلح (أصحاب الهمم)، كما أطالبه بإيجاد حل عاجل لأصحاب المتلازمة الذين يصابون عادة بأمراض القلب ولا يستطيعون الانتظار فى القوائم المخصصة للمواطنين العاديين».
وعن هواياتها، قالت: «أحب الكتابة، وأنشر كتاباتى حاليًا فى صحيفة إلكترونية، وأحكى للناس عن مواقف حياتية يعيشها أصحاب المتلازمة، وأتمنى أن أكون ممثلة، لذا اشتركت بورشة التمثيل التى يعلن عنها المخرج خالد جلال، وقد رحب بوجودى».


غفران طارق: «بحب الكاميرا.. ونفسى أصور السيسى»

كشف البطل الرياضى غفران طارق، من المصابين بمتلازمة داون، عن أنه يحب التصوير جدًا ويتمنى تصوير الرئيس.
وحصل «غفران»، صاحب الـ١٩ عامًا، على الكثير من الميداليات فى رياضتى السباحة والكاراتية، كما أنه يتعلم الباليه.
وأشار إلى أن والدته هى من ساعدته على تحقيق حلم الالتحاق بكورس التصوير، وقال: «اجتزت المراحل الأولى، وأنا جاهز الآن لتصوير الرئيس، وأحلم بالاشتراك فى كورال الأوبرا لتحقيق حلمى كمطرب».
وتابع: «أمى هى صديقتى وكل شىء بالنسبة لى، وأود أن أشكرها على المجهود الكبير الذى بذلته معى».

وحيد خالد: أدعو للتوعية بحقيقة المتلازمة

وحيد خالد، الذى حصل على بطولة الجمهورية فى السباحة ٣ سنوات متتالية، ويدرس بقسم التاريخ فى كلية الآداب، قال، إنه يسعى للحصول على بطولات فى رياضتى الجودو وكرة السلة.
وأضاف «وحيد»: «أطلب من الرئيس تغيير مصطلح المعاقين، فنحن أصحاب همم، ونحتاج إلى توعية الناس بحقيقة المتلازمة».
ووجه الشكر إلى والدته، وقال، إنه قادر على تحدى العالم لأنها بجواره، متمنيًا لها دوام الصحة والعافية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى

منذ 18 دقيقة

تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا

منذ 37 دقيقة

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة والد الفنان أكرم حسنى.. وتحديد موعد الجنازة

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

بعد "خناقة القمة".. اتحاد السلة يصدر عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

الصحة

أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الرئيس نيوز

بالفيديو.. والدة أحد المكرمين تشكر الرئيس: "ربنا يكرم السيسى"

بالفيديو.. هشام ماجد يوجه رسالة لابنته كارما في "الفاميليا"

تعرف على موعد ومكان جنازة والد أكرم حسني

بمناسبة المولد النبوى الشريف.. "مزيكا" تعرض حفل الفنان العالمى سامي يوسف

منوعات

تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى (فيديو)

اكتشاف 800 عظمة لحيوان "الماموث" فى المكسيك

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

كشكول

صيدلانية تكشف الأثار الخطيرة لتناول المسكنات

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة ريادة الأعمال والابتكار

رئيس جامعة مطروح يشهد انطلاق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قياديين بااقاعدة

مفتي اوكرانيا: الطرق الصوفية كان لها الفضل في توحد الشعوب الاسلامية

منشق يكشف أسرار تجنيس قادة الإخوان

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

تصميم "أبلكيشن" إلكتروني لمعرض القاهرة للكتاب

"الخميسي": ما قاله أحمد مراد عن نجيب محفوظ "جهل"

انطلاق فعاليات أيام التراث السكندرى بمركز الحرية للإبداع غدًا

عقب حصولها على "بوشكين".. "الغمرى" تكشف قصة تكريمها من الرئيس الروسي

صفحتنا ع الفيس بوك