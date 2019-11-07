الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

يسري عبيد يكتب: الإمارة التركية فى الخليج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:46 م
يسري عبيد
يسري عبيد
طباعة
تركيا تشكر قطر على دعمها العدوان التركى على سوريا.. ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا.. اتفاقية عسكرية أقل ما يطلق عليها أنها عودة لاتفاقيات الاستعمار القديم.. السماح للأتراك بإدارة وتأمين كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.. السماح للجنود الأتراك بفعل كل ما يريدون فى قطر دون حساب.. كل ما سبق بنود فى وثيقة الاحتلال التركى الجديد لقطر، وضمها لحريم السلطان.
حكام قطر غرقوا فى الخيانة حتى الثمالة.. أصبح الولاء للسلطان العثمانى فوق أى ولاء.. عربى إسلامى خليجى.. تجاوز كل هذا.. صارت الإمارة الخليجية ولاية تابعة للسلطنة الأردوغانية الجديدة.. باعت تراب العرب بثمن بخس دراهم معدودة.. للأمريكى تارة وللتركى تارة أخرى.. لا يبقى إلا أن يعلن السلطان أردوغان أن قطر أصبحت الولاية ٨٢ فى تركيا.. رائحة الخيانة القطرية للعرب تزكم الأنوف.. أصبحت خنجرًا حادًا فى يدى السلطان يطعن بها الخليجيين متى شاء.. لن يجد خونة أغنى وأفضل من هؤلاء.. دويلة صغيرة لا يتعدى سكانها مئات الآلاف تمتلك مئات المليارات من الدولارات من النفط والغاز.. نفذ حكام قطر شروط الانضمام إلى الخلافة الإخوانية الأردوغانية بحذافيرها.. الاحتلال التركى لقطر أخذ أشكالًا عديدة وخطيرة.. تهدد أمن الخليج أولًا وأمن العرب ثانيًا.. الأشقاء فى الخليج للأسف تركوا الأمور حتى أصبح الأتراك على حدود السعودية والإمارات والبحرين.. لو تعاملوا بمنطق أردوغان العدوانى على سوريا نفسه، لهاجموا الإمارة العثمانية الجديدة فى الخليج «قطر».. ولما سمحوا للجنود الأتراك بأن يسبحوا فى مياه الخليج كما كان يفعل الاسرائيليون فى قناة السويس أمام أعين المصريين قبل أكتوبر ٧٣.. الاحتلال التركى لقطر شهد مراحل عدة، تم التمهيد له بانقلاب الابن حمد على أبيه خليفة، وتحكم الإخوان فى مفاصل الدولة والسيطرة عليها، وبعده بخمس سنوات حكم التنظيم الدولى تركيا بقيادة أردوغان.. وظل هذا التحالف قائمًا حتى بلغ نضجه فى ثورات الربيع العربى، التى دعمها التحالف التركى القطرى، والتى كانت تهدف لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم فى جميع البلاد، التى قامت بها الثورات، بداية من تونس مرورًا بمصر وليبيا واليمن وانتهاء بسوريا، وجعلها ولايات تابعة للخليفة العثمانى الجديد.. لكن الجيش المصرى قضى على هذا الحلم الأردوغانى بالسيطرة على المنطقة.. وأفشل المخطط الشيطانى الذى كان يحظى برعاية أمريكية.. مما أوغر صدر الخادم «قطر» وسيده أردوغان ضد مصر.. وظل هذا الحلف الشيطانى يكيد لمصر خاصة وباقى دول الخليج عامة، لدرجة أن الملك السعودى الراحل عبدالله بن عبدالعزير، حاول تأديب الابن العاق «قطر» أكثر من مرة، لكن يبدو أن دماء حكام قطر اختلطت بالدماء الإخوانية التركية بشكل يستحيل فصلها عن بعض.. الأزمة الخليجية، يونيو ٢٠١٧، استغل أردوغان الفرصة لكى يترجم سيطرته على الإمارة الخليجية باحتلال عسكرى واضح وصريح.. عن طريق اتفاقية للتعاون العسكرى، تضمنت «شروطًا وأحكامًا غامضة تم إدراجها بشكل متعمد»، وذلك لتحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التى تخدم السلطان العثمانى الجديد، ويقول موقع «نورديك مونيتور» المتخصص برصد الأحداث السياسية الساخنة، ويتخذ من السويد مقرًا له، إن من بين الشروط والأحكام التى تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا «تمكين الرئيس التركى من استخدام الأجواء والأراضى والقطع البحرية القطرية فى عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره فى منطقة الخليج، وتحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو فى حلف ناتو فى المنطقة».
وبيّن الموقع أنّ الاتفاقية تتيح لأنقرة نشر الآلاف من الجنود الأتراك على الأراضى القطرية، وينص أحد البنود على عدم جواز ملاحقة أى جندى تركى متواجد فى قطر ولا محاكمته فى حال ارتكابه أى انتهاكات قانونية، ويذكرنا هذا البند باتفاقيات الاستعمار المستوحاة من اتفاقيات «الحماية» و«الانتداب»، التى فرضتها قوى استعمارية على بلدان المنطقة وضمّنتها تحصين جنودها من أى ملاحقة قانونية على أراضى المستعمرات..
صورة أخرى من صور الاحتلال التركى لقطر، هى استعانة حكام قطر بالأتراك لتولى تأمين كأس العالم، حيث وقع الطرفان اتفاقًا يقضى بدمج أجهزة أمنية بين البلدين ووضع قيادة مشتركة لتأمين كأس العالم التى ستحتضنها الدولة الخليجية الغنية فى ٢٠٢٢.
وبحسب بعض الأصوات القطرية المعارضة، فإن تركيا تسرّبت بالفعل إلى مواقع أمنية حساسة فى قطر، وإنّ خبراء وجنودًا أتراكًا يشاركون فى حماية أشخاص ومؤسسات من أعلى مستوى.
كما أُعلنّ أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» أشرفت على تنظيم دورة تدريبية لمجموعة من القوات الخاصة القطرية فى مدرسة الدرك للقوات الخاصة الكوماندوز فى مدينة إزمير غربى تركيا.
قطر كشفت عن ولائها وتبعيتها لأردوغان، عندما قدمت الدعم الكامل له فى عدوانه الأخير على الأراضى السورية، وغردت خارج السرب العربى ورفضت قرار جامعة الدول العربية بإدانة العدوان التركى، بل دعمته إعلاميًا عن طريق ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة وأخواتها، وماليًا، وذلك باعتراف وزير الخارجية التركى نفسه، حيث وجه الشكر لقطر لدعم هذا العدوان، وفى إطار الخيانة المستمرة، ردت الخارجية القطرية بأن قطر وتركيا تعززان التعاون إلى مرحلة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
يريد أردوغان بهذه الاتفاقيات مع تابعته قطر إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأن قطر خرجت من العباءة الخليجية العربية إلى الولاية الإخوانية الأردوغانية، وأنها أصبحت أداة فى يديه وسوطًا يضرب به كيف شاء متى شاء.
الخليجيون والعرب مطالبون بأن يتصدوا لهذا الاحتلال التركى لدولة عربية خانها حكامها وجعلوها ضمن «حريم السلطان».

ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

منذ 36 دقيقة

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

منذ حوالي 9 ساعات

بدء توافد الفنانين لتشييع جنازة هيثم أحمد زكى

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين 3 أيام

بعد "خناقة القمة".. اتحاد السلة يصدر عقوبات مغلظة على الأهلي والزمالك

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

الصحة

أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الرئيس نيوز

بالفيديو.. والدة أحد المكرمين تشكر الرئيس: "ربنا يكرم السيسى"

بالفيديو.. هشام ماجد يوجه رسالة لابنته كارما في "الفاميليا"

تعرف على موعد ومكان جنازة والد أكرم حسني

بمناسبة المولد النبوى الشريف.. "مزيكا" تعرض حفل الفنان العالمى سامي يوسف

منوعات

تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى (فيديو)

اكتشاف 800 عظمة لحيوان "الماموث" فى المكسيك

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

كشكول

صيدلانية تكشف الأثار الخطيرة لتناول المسكنات

رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الحفل الختامي لتجربة ريادة الأعمال والابتكار

رئيس جامعة مطروح يشهد انطلاق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات"

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

إسلام سياسي

10 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قياديين بااقاعدة

مفتي اوكرانيا: الطرق الصوفية كان لها الفضل في توحد الشعوب الاسلامية

منشق يكشف أسرار تجنيس قادة الإخوان

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

تصميم "أبلكيشن" إلكتروني لمعرض القاهرة للكتاب

"الخميسي": ما قاله أحمد مراد عن نجيب محفوظ "جهل"

انطلاق فعاليات أيام التراث السكندرى بمركز الحرية للإبداع غدًا

عقب حصولها على "بوشكين".. "الغمرى" تكشف قصة تكريمها من الرئيس الروسي

صفحتنا ع الفيس بوك