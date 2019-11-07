يسري عبيد يكتب: الإمارة التركية فى الخليج

تركيا تشكر قطر على دعمها العدوان التركى على سوريا.. ماليًا وسياسيًا وإعلاميًا.. اتفاقية عسكرية أقل ما يطلق عليها أنها عودة لاتفاقيات الاستعمار القديم.. السماح للأتراك بإدارة وتأمين كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.. السماح للجنود الأتراك بفعل كل ما يريدون فى قطر دون حساب.. كل ما سبق بنود فى وثيقة الاحتلال التركى الجديد لقطر، وضمها لحريم السلطان.

حكام قطر غرقوا فى الخيانة حتى الثمالة.. أصبح الولاء للسلطان العثمانى فوق أى ولاء.. عربى إسلامى خليجى.. تجاوز كل هذا.. صارت الإمارة الخليجية ولاية تابعة للسلطنة الأردوغانية الجديدة.. باعت تراب العرب بثمن بخس دراهم معدودة.. للأمريكى تارة وللتركى تارة أخرى.. لا يبقى إلا أن يعلن السلطان أردوغان أن قطر أصبحت الولاية ٨٢ فى تركيا.. رائحة الخيانة القطرية للعرب تزكم الأنوف.. أصبحت خنجرًا حادًا فى يدى السلطان يطعن بها الخليجيين متى شاء.. لن يجد خونة أغنى وأفضل من هؤلاء.. دويلة صغيرة لا يتعدى سكانها مئات الآلاف تمتلك مئات المليارات من الدولارات من النفط والغاز.. نفذ حكام قطر شروط الانضمام إلى الخلافة الإخوانية الأردوغانية بحذافيرها.. الاحتلال التركى لقطر أخذ أشكالًا عديدة وخطيرة.. تهدد أمن الخليج أولًا وأمن العرب ثانيًا.. الأشقاء فى الخليج للأسف تركوا الأمور حتى أصبح الأتراك على حدود السعودية والإمارات والبحرين.. لو تعاملوا بمنطق أردوغان العدوانى على سوريا نفسه، لهاجموا الإمارة العثمانية الجديدة فى الخليج «قطر».. ولما سمحوا للجنود الأتراك بأن يسبحوا فى مياه الخليج كما كان يفعل الاسرائيليون فى قناة السويس أمام أعين المصريين قبل أكتوبر ٧٣.. الاحتلال التركى لقطر شهد مراحل عدة، تم التمهيد له بانقلاب الابن حمد على أبيه خليفة، وتحكم الإخوان فى مفاصل الدولة والسيطرة عليها، وبعده بخمس سنوات حكم التنظيم الدولى تركيا بقيادة أردوغان.. وظل هذا التحالف قائمًا حتى بلغ نضجه فى ثورات الربيع العربى، التى دعمها التحالف التركى القطرى، والتى كانت تهدف لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم فى جميع البلاد، التى قامت بها الثورات، بداية من تونس مرورًا بمصر وليبيا واليمن وانتهاء بسوريا، وجعلها ولايات تابعة للخليفة العثمانى الجديد.. لكن الجيش المصرى قضى على هذا الحلم الأردوغانى بالسيطرة على المنطقة.. وأفشل المخطط الشيطانى الذى كان يحظى برعاية أمريكية.. مما أوغر صدر الخادم «قطر» وسيده أردوغان ضد مصر.. وظل هذا الحلف الشيطانى يكيد لمصر خاصة وباقى دول الخليج عامة، لدرجة أن الملك السعودى الراحل عبدالله بن عبدالعزير، حاول تأديب الابن العاق «قطر» أكثر من مرة، لكن يبدو أن دماء حكام قطر اختلطت بالدماء الإخوانية التركية بشكل يستحيل فصلها عن بعض.. الأزمة الخليجية، يونيو ٢٠١٧، استغل أردوغان الفرصة لكى يترجم سيطرته على الإمارة الخليجية باحتلال عسكرى واضح وصريح.. عن طريق اتفاقية للتعاون العسكرى، تضمنت «شروطًا وأحكامًا غامضة تم إدراجها بشكل متعمد»، وذلك لتحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التى تخدم السلطان العثمانى الجديد، ويقول موقع «نورديك مونيتور» المتخصص برصد الأحداث السياسية الساخنة، ويتخذ من السويد مقرًا له، إن من بين الشروط والأحكام التى تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا «تمكين الرئيس التركى من استخدام الأجواء والأراضى والقطع البحرية القطرية فى عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره فى منطقة الخليج، وتحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إضافة إلى استخدام جيشه العضو فى حلف ناتو فى المنطقة».

وبيّن الموقع أنّ الاتفاقية تتيح لأنقرة نشر الآلاف من الجنود الأتراك على الأراضى القطرية، وينص أحد البنود على عدم جواز ملاحقة أى جندى تركى متواجد فى قطر ولا محاكمته فى حال ارتكابه أى انتهاكات قانونية، ويذكرنا هذا البند باتفاقيات الاستعمار المستوحاة من اتفاقيات «الحماية» و«الانتداب»، التى فرضتها قوى استعمارية على بلدان المنطقة وضمّنتها تحصين جنودها من أى ملاحقة قانونية على أراضى المستعمرات..

صورة أخرى من صور الاحتلال التركى لقطر، هى استعانة حكام قطر بالأتراك لتولى تأمين كأس العالم، حيث وقع الطرفان اتفاقًا يقضى بدمج أجهزة أمنية بين البلدين ووضع قيادة مشتركة لتأمين كأس العالم التى ستحتضنها الدولة الخليجية الغنية فى ٢٠٢٢.

وبحسب بعض الأصوات القطرية المعارضة، فإن تركيا تسرّبت بالفعل إلى مواقع أمنية حساسة فى قطر، وإنّ خبراء وجنودًا أتراكًا يشاركون فى حماية أشخاص ومؤسسات من أعلى مستوى.

كما أُعلنّ أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» أشرفت على تنظيم دورة تدريبية لمجموعة من القوات الخاصة القطرية فى مدرسة الدرك للقوات الخاصة الكوماندوز فى مدينة إزمير غربى تركيا.

قطر كشفت عن ولائها وتبعيتها لأردوغان، عندما قدمت الدعم الكامل له فى عدوانه الأخير على الأراضى السورية، وغردت خارج السرب العربى ورفضت قرار جامعة الدول العربية بإدانة العدوان التركى، بل دعمته إعلاميًا عن طريق ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة وأخواتها، وماليًا، وذلك باعتراف وزير الخارجية التركى نفسه، حيث وجه الشكر لقطر لدعم هذا العدوان، وفى إطار الخيانة المستمرة، ردت الخارجية القطرية بأن قطر وتركيا تعززان التعاون إلى مرحلة «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

يريد أردوغان بهذه الاتفاقيات مع تابعته قطر إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأن قطر خرجت من العباءة الخليجية العربية إلى الولاية الإخوانية الأردوغانية، وأنها أصبحت أداة فى يديه وسوطًا يضرب به كيف شاء متى شاء.

الخليجيون والعرب مطالبون بأن يتصدوا لهذا الاحتلال التركى لدولة عربية خانها حكامها وجعلوها ضمن «حريم السلطان».



