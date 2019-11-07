عبدالرحيم طايع يكتب: نظمى لوقا.. حفاوة المسيحى بنبى الإسلام

كتب الراحل «نظمى لوقا» عن الرسول محمد «عليه الصلاة والسلام» بموضوعية ومحبة كاملتين.. الرجل كان مسيحيًا راسخًا «يرحمه الله»، وإننا إذ نمجده هنا، فإننا لا نمجد الكتابة الإيجابية عن نبى الإسلام، نبينا الكريم، وحدها، لكننا نمجد الموضوعية التى انتهجها الكاتب فيما كتب، ونمجد المحبة التى كتب بها عن نبى دين لا ينتمى إليه، نمجد الكاتب الموضوعى المحب تمجيدًا؛ لأننا لا نراه إلا ندرة فى عالمينا العربى والإسلامى، قد يكون موفورًا بالغرب لأسباب شتى، لكنه ليس عندنا للأمانة. قال الأستاذ «نظمى» فى مقدمة أحد كتبه عن الرسول: أنا أنظر للرسول محمد نظرة مجردة من الهوى، وبعيدة عن الغرض؛ فأجده كالمسيح، وأجد صحابته كالحواريين.

قاسى السيد «لوقا» كثيرًا بسبب ما اعتبرته كنيسته تشددًا للإسلام وانحيازًا غريبًا لنبيه، ووصل الأمر إلى حد عزله وتهديده بالتطليق من زوجته، لكنه لم يعبأ بكل ما جرى وقيل، إنما استمر فى طريقه رادًا الشبهات عن الرسول والصحابة، ومدافعًا، بقوة واستماتة، عن دين رآه قويمًا حتى ولو لم يختره لنفسه.. ولا أظن مسلمًا عاقلًا كان يريد من الكنيسة أن تسعى إلى تكريمه مثلًا، لكن أظن جموع المسلمين والمسيحيين الواعين لم يكونوا يحبون أن يحدث صراع مرير بين الرجل وكنيسته، قد يكون آذاه نفسيًا حتى لقى ربه.

كتب «نظمى لوقا» عدة كتب عن الإسلام ونبيه وصحابته، منها: محمد الرسالة والرسول ١٩٥٩، محمد فى حياته الخاصة ١٩٦٩، عمرو بن العاص ١٩٧٠، أبوبكر حوارى محمد ١٩٧١، وكذلك كتاباه أنا والإسلام، وامحمداه.

وكتب فى الفكر الدينى العام، وكتب الشعر والقصة، وبرع فى الترجمات، وترك مقالات متناثرة هنا وهناك فى الصحف المعتبرة المشهورة بوقته.

وفى رحلته الزاخرة، عامل مطابع شتى، وشركات نشر، ودورًا معتبرة، كمطابع دار الكتب الحديثة ومطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، والشركة العربية للطباعة والنشر، ودار الهلال ودار المعارف، ومكتبة مصر ومكتبة غريب، وغيرها.

ولد «نظمى لوقا جرجس» فى محافظة البحيرة فى عام ١٩٢٠ ولقى ربه فى القاهرة فى عام ١٩٨٧.. حصل على ليسانس الآداب- قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام ١٩٤٠، وعلى درجة الدكتوراه فى الفلسفة بعد ذلك، وبينهما حصل على ليسانس مدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة، وكان عضوًا بعدة كيانات أدبية معتبرة كنادى القلم الدولى، واتحاد كتاب مصر، واتحاد الكتاب العرب.

سبعة وستون عامًا، أكثرها كتابة منوعة وتفكير وتدريس للفلسفة بالمدارس الثانوية والكليات، وأكثرها كان حروبًا صغرى وكبرى بلا جدال؛ فكتاباته النقية الطيبة عن الرسول محمد «ص»، وهو المسيحى المتمسك بمسيحيته كما يقول بنفسه، جذبت أنظار الجميع إليه وجعلته عرضة للنزاع بين أهل الأهواء.

من حياته، وبملاحظة غرقه فى الفلسفة دراسة واهتمامًا مع ولعه بالترجمة، قد نجد فى هذه التلافيف العبقرية الداخل بعضها فى بعض، مفتاحًا يكشف لنا ما وراء الباب من اتساعه العقلى وانفتاحه على العالم بكل تجلياته المعرفية، فإذا أضفنا إلى ذلك تنوعه ككاتب «شاعر، وقاص، ومفكر دينى» بدت لنا رحابته العقلية بصورة أكبر وأوضح، وبدا لنا حجم خبراته الوجدانية الهائل، مع رقى ذوقه فى الأغلب، واستقلال شخصيته، ولو كانت لدينا معلومات كافية عن نشأته والظروف الاجتماعية التى عاش فيها؛ ربما كان وصل إلينا خبر يقينى بتكوينه الفذ، ومن عجيب أن تغيب معلومات عنه فى هذا الإطار مع قرب العهد به! أنصف «نظمى لوقا» الرسول إنصافًا شاملًا؛ فلم يترك فى كتبه عن النبى شبهة لم يبطلها، ولا سؤالًا حائرًا لم يضع له جوابًا يبدد حيرة السائل، لم يكن يكتب بروح ذليلة منسحقة ولا كارهة لدينه المسيحى، حاشاه، لكن بمحبة صادقة؛ لعله كان يراها هى المسيحية الحقة، وبموضوعية عزّ أن يوجد بين المفكرين المصريين والعرب من يتبناها فى النطاق الدينى بالذات؛ فأكثرهم ذاتيون لا موضوعيين.

حتى الساعة، لم تقم جهة معتبرة بتكريم الرجل بشكل يليق بجهده المختلف العظيم، وإعادة طبع إنتاجه الوافر للقراء، والتنويه عنه والتعريف به، ليس لأنه المسيحى الذى كتب عن الرسول الكريم معترفًا بفضله، لكن لأنه رمز للتسامح المصرى العبقرى، ورائد من رواد الموضوعية المفتقدة، وغارس محبة.

