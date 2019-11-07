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توك شو

سبب توقف أنغام عن الغناء خلال حفلها بـ"الموسيقى العربية"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:43 م
أنغام
أنغام
سناء إسماعيل
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أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في دار الأوبرا المصرية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بصحبة الموسيقار هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

وحرصت والدة أنغام على التواجد في الصفوف الأولى للحفل ونشرت الفنانة زينة فيديو لها يظهر مدى تأثرها خلال غناء ابنتها على المسرح، وعلقت عليه قائلة: "عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها إحساس غريب.. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها.. الأم فرحانة بنجاح بنتها والدة أنغام في حفلة دار الأوبرا المصرية".

وأضافت: "أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو أوي...شكرًا أنغام كنتي أكتر من رائعة ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعا".

وكشف برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc4، أن أنغام كانت قد تعرضت لأكثر من مشكلة خلال الحفل بسبب انقطاع الصوت وصاحت الإعلامية لميس الحديدي، خلال الحفل قائلة: "الصوت يا أنغام، مش سامعينك"، ولهذا السبب توقفت أنغام عن الحفل أكثر من مرة حتى تم ضبط الصوت، وبعد انتهاء الحفل غادرت الفنانة أنغام برفقة زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من الباب الخلفي للمسرح.
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