شاهد.. رسالة خالد الجندي للراقصات

وجه خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة لكل مُذنب بأن يتقي الله ويبعد عن المعاصي.



كما وجه "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC"، رسالة لكل الفنانين، قائلا: "اتقوا الله ولا تعرضوا على الناس إلا ما ينفعكم بعد موتكم".



وقال في رسالته للراقصات: "استري نفسك واتقي الله واتركي ما أنتِ عليه".



وتابع: "كل إنسان يحاول نشر الفسق والفجور بين الناس بحجة أكل العيش والشغل، لا هينفعك أكل العيش ولا هينفعك شغلك، كل واحد هيقابل ربنا وباب القبر مكتوب عليه، (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ)".

