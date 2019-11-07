قائد عمليات بغداد يوجه بعدم استخدام الرصاص الحي أثناء التظاهرات

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، أنه تم التوجيه بعدم استخدام الرصاص الحي ومنع حتى رميه بالهواء أثناء التظاهرات.



قال المحمداوي - في تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "البعض من المندسين بين المتظاهرين تنكر بزي قوات الرد السريع، ووصلوا قرب المجمع الحكومي"، مطالبًا المتظاهرين بعدم الاقتراب من المقار الحكومية العراقية وعدم التعرض للممتلكات الخاصة.



ونفى قائد عمليات بغداد ما تم تداوله عن وجود مجزرة في السنك، مؤكدًا أن كل الكلام بشأن السنك عار عن الصحة.