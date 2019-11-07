حمو بيكا يكشف تفاصيل التحقيقات معه بتهمة إهانة هاني شاكر.. السبت

يحل مطرب المهرجانات حمو بيكا، ضيفًا على برنامج "شارع النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، وذلك يوم السبت المقبل.



ويعد هذا أول ظهور إعلامي له بعد قرار ضبطه والتحقيق معه بتهمة إهانة الفنان هاني شاكر، والتحريض على إثارة الشغب، واتهام الأعضاء بالرشوة.



ويكشف حمو بيكا، خلال الحلقة عن كواليس التحقيقات معه في النيابة وما وصلت إليه بعد إخلاء سبيله من سرايا النيابة بالإسكندرية.



يذكر أن حمو بيكا، كان قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وهو يهدد بتكسير النقابة وأهان الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أنه لا يعترف به كما هو لا يعترف به، مهددًا بالتظاهر برفقة مشجعيه لعدم منحه عضوية النقابة.

