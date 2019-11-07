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محافظات

جامعة جنوب الوادي تنظم مؤتمرا أدبيا الاثنين المقبل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:24 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
أ.ش.أ
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نظمت جامعة جنوب الوادي المؤتمر العلمي الدولي الثامن بكلية الآداب، خلال الفترة من 11 وحتى 13 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر.

وقال غرباوي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن المؤتمر يشتمل على سبعة محاور هي (العربية وعلوم الدين، والعربية والنظريات اللغوية والنقد الأدبي، والعربية والعلوم والعربية ووسائل الاتصال واللغة والهوية ونحو مشروع الشعرية العربية واللغة العربية والدراسات المقارنة)، موضحا أن تسع دول عربية وإسلامية ستشارك في فعاليات المؤتمر وهي: الجزائر والمغرب والسعودية والسودان والأردن والكاميرون وتشاد ونيجيريا.

من جانبه، قال أبو الفضل بدران إن أبحاث المؤتمر تتناول موضوعات مختلفة ومهمة في إطار محاور المؤتمر وأهدافه، منها شعرية الحكى النسوى العربى وبوح المرأة في ظل الثقافة العربية واللغة التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي ودور هذه المواقع في تشكيل القيم الاجتماعية والخطاب الدينى للشباب وأهمية اللغة العربية في تجديد الخطاب الديني وتعليم الفتاة وسوسيولوجيا التنمية المحلية وموقف المحدثين من الاحتجاج بالحديث النبوي.

وأشار عميد كلية الآداب الدكتور محمد السيد عبد الوهاب إلى أنه من ضمن أبحاث المؤتمر حركة التعريب في تشاد وثقافة الديمقراطية في مجتمعات قبلية واللغة العربية وتجديد علم الكلام واللغة العربية والطب.
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