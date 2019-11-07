إمام مسجد الصحابة: مهمة الدعاة مواجهة الفكر الإرهابي

قال الشيخ أحمد وحيد، إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ وأحد المكرمين، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن تكريم الرئيس السيسي شرف ووسام أضعه على صدري.



وأضاف الشيخ أحمد وحيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هذا التكريم هو بمثابة تكليف قبل أن يكون تشريفا، مشيرا إلى أن المسئولية ستكون على عاتق الدعاة، فمثلما يقف الجندي بسلاحه ويواجه الإرهابي بصدره للدفاع عن هذا الوطن، فإن الدعاة يواجهون هذا الإرهابي بالأفكار والعقول، مؤكدا أنهم لا يقلون شأنا عن الجنود البواسل.



وأكد أن مهمة الدعاة مواجهة الفكر الإرهابي الذي يعتمد على بعض الأيديولوجيات والأفكار الهدامة والتي تتصيد بعض النصوص التي لم يُحسَن فهمها.



يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرم، اليوم، عددًا من علماء الدين المصريين، تقديرا لدورهم في تجديد الخطاب الديني، على هامش الاحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

