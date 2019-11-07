رئيس نيجيريا يحد من صلاحيات نائبه

باتت العلاقة بين الرئيس النيجيري محمدو بوهاري ونائبه ييمي أوسينباجو تحت المجهر، بعد أن شرع رئيس الدولة في رحلة إلى خارج البلاد دون أن يقوم بتسليم السلطة مؤقتا إلى نائبه حسب المتبع.



وقالت وكالة بلومبرج، إنه بينما نقل بوهاري 76 عامًا السلطة إلى أوسينباجو 62 عامًا، إبان فترة رئاسته الأولى، عندما سافر إلى الخارج لأسباب طبية، إلا أنه اختار ألا يفعل ذلك للمرة الثانية منذ إعادة انتخابه في شهر فبراير الماضي.



واضطر رئيس أركانه، أبا كياري، أن يسافر هذا الأسبوع إلى لندن حتى يتمكن بوهاري من توقيع قانون النفط الذي طال انتظاره ووافق عليه البرلمان.



واكتسبت- التكهنات بأن بوهاري يسعى لتهميش أوسينباجو بشكل جزئي- زخما، بعد قرار الرئيس الشهر الماضي تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد يقدم تقاريره إليه مباشرة، ليحل محل اللجنة التي يرأسها نائب الرئيس.



وذكرت الصحف النيجيرية أن بوهاري، الذي يقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة حاليا ولمدة 15 يوما، وافق هذا الأسبوع على طرد العشرات من مساعدي أوسينباجو.



وقال ماثيو بيج، وهو زميل مشارك في مركز تشاتام هاوس ومقره لندن: إن معاملة بوهاري لأوسينباجو منذ الانتخابات "قد أرسلت إشارة قوية للحزب الحاكم والعناصر السياسية الفاعلة بأن بوهاري ليست لديه خطط لتثبيت نائبه لخلافته".