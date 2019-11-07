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حوادث

ننشر اعترافات المتهم بقتل مسن وإشعال النيران في مسكنه بمنشأة ناصر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:06 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمر المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إحالة كهربائي متهم بقتل عجوز وإشعال النيران في شقته بهدف السرقة؛ إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة للقضية رقم 1171 لسنة 2018 نيابة غرب القاهرة، أن المتهم «محمد صالح أحمد» قتل المجنى عليه «محمد عبدالفتاح يوسف»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أن المتهم عقد العزم والنية على قتل المجني عليه جاره العجوز حيث تناول العقاقير المخدرة وتوجه صوبه مسكنه متزعمًا أن شيء ملك له داخل مسكنه، وهنا استغل ضعفه وأقبض يده على رقبته وقتله.

وتبين أن المتهم لم يتوقف عند ذلك الحد حيث وضع النار عمدًا وجلب اسطوانتين غاز ممتلئين بمواد سريعة الاشتعال وقام بإيصال مصدر حراري بها عبارة عن قداحة وأشعل النيران في المنزل.

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم الذى أقر أن مروره بضائقة مالية، دفعه للتفكير فى سرقة مسكن جاره المجنى عليه، محمد عبدالفتاح.

واعترف المتهم: «المجنى عليه متقدم بالسن، ويسكن بمفرده، ويوم الواقعة جلست فى إحدى المقاهى، الكائنة بالقرب من العقار والمسجد الذى يصلى فيه المجنى عليه صلاة الفجر، متحينًا صعود المجنى عليه إلى مسكنه، وعندما رأيته غادرت المقهى وتوجهت إلى العقار، وتعاطيت أقراص المخدر ومكثت خمس عشرة دقيقة، حتى أشعر بمفعول المخدر فى جسدي، ثم توجهت إلى مسكنه وطرقت الباب، وأخبرته بوجود طائر (حمامة) خاصة به، بداخل شرفة مسكن المجنى عليه».

وأضاف: «طلبت منه الدخول لإحضار الطائر، وأغلقت باب المسكن من الدخل وفاجأت المجنى عليه من الخلف وأحكمت قبضتى على فمه فترة خمس دقائق، حتى شعرت بارتخاء أعصابه ثم كسرت عنقه، وحملته ووضعته على سرير غرفة نومه.

واعترف أنه استولى على مبلغ مالى 3 آلاف جنيه وأوان نحاسية، وبعد ذلك أحضر المتهم ملابس المجنى عليه ووزعها بغرفة نومه والغرفة التى استولى منها على المسروقات.

وأكد أنه أحضر اسطوانتين غاز صغيرتي الحجم، كانتا متواجدتين بالمنزل، ثم فتح محبس الغاز الخاص بهم، ثم أحرق المنزل بالكامل لإخفاء جريمته، وتوجه إلى محل لبيع الأوانى النحاسية.

وقال أحد شهود العيان عامل بمحل إنه خلال تواجده بمحل عمله حضر له المتهم وبرفقته مروحة واشتراها منه مقابل ستون جنيها.

وقال معاون مباحث قسم منشأة ناصر، إنه ورد إليه بلاغًا يفيد وجود حريق وانفجار وبالانتقال إلى عنوان البلاغ تبين وجود اسطوانتين مشتعلتين وآثار حريق بالشقة وبغرفة النوم وعلى السرير الجثة بها وتبين تطاير نافذتي غرفتين نتيجة انفجار الاسطوانتين.
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