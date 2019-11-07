حسام الحسيني يرد على متهمي محمد رمضان بالغرور

رد المخرج حسام الحسيني، على اتهام الفنان محمد رمضان بالغرور، مؤكدًا أن من يصفه بذلك لا يستطيع أن يكون مثله.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، أن كل منتقدي محمد رمضان ومتهميه بالغرورو هم ناس من داخل الوسط وليس من خارجه.



يذكر أن حسام الحسيني، هو مخرج فيديو كليب "السلطان"، الذي أطلقه محمد رمضان مؤخرًا والذي قام بتصويره في المغرب، وكان قد رد أيضًا على الاتهامات التي وجهت لمحمد رمضان، بسبب ظهوره بنظارة شمسية في أجواء وحقبة لم تكن قد اخترعت فيها النظارات الشمسية، مؤكدًا أن تصوير الكليب يختلف عن الأعمال الفنية الأخرى لأنه لا يوجد سيناريو محدد للكليبات.

