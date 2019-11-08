حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تجنّب النقاشات المالية، وحافظ على مكتسباتك، لكن ابتداء من بعض الظهر ومع انتقال القمر إلى برج الحمل الصديق سوف تفرح لخبر أو لتسوية مرضية، إنه يوم جيد يتوجب عليك استغلاله.



عاطفيًا: ترى نفسك تتعافى من جميع الانتفاضات الداخلية المحتملة، ويشكل هذا اليوم مفترق طريق بالنسبة إلى الذين يعيدون حساباتهم ويغيرون اتجاهاتهم على الأرجح.



صحيًا: لا تهمل العوارض الطارئة، المشاكل الصحية العرضية قد تعرقل الحياة اليومية، في حين أن المشاكل الصحية المرتبطة بالرئتين والمعدة قد تزعجك لاحقًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

