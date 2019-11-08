حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: يوم مزعج ومخيب للآمال قد يطرح أمامك التحديات والمسؤوليات؛ لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء الاستفزازات.



عاطفيًا: الأجواء تشجع على التواصل والتعبير عن الرأي، ويؤدي أحد المقربين دورًا في أحداث هذا اليوم ويزودك خبرة مهمة جدًا تستفيد منها في المجال العاطفي.



صحيًا: لا تعرّض نفسك للأرهاق فهو يوم فارغ من الحصانة والحماية، وقد تشعر بالإحباط واليأس ولا تبادر إلى عمل جديد ولا تحسم أمرًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.