حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: كن متسامحًا ومتفهما وتبدو متوترًا ومستعجلًا القفز فوق الحواجز، أنت على حق لكن لا تضغط على الأحداث ولا تمش عكس التيار.



عاطفيًا: حاذر القطيعة والخلافات الحادة أنه يوم سلبي ومتشنج جدًا قد تقلق خلاله بسبب وضع عائلي صعب وتكثر المسؤوليات وتشتد وتعيش في فوضى وترتبك.



صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.