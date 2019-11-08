حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد يبشر بالخير والانفراج، تحت تأثير القمر من برج الحمل الناري الصديق وتوقع جوابًا إيجابيًا وموعدًا مهمًا أو مفاجأة تتعلق بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكارًا جديدة.



عاطفيًا: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب.



صحيًا: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتًا للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.