حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: حقك الشخصي أو عملك الخاص يتدعم من قبل المعاونين ويكون الحظ إلى جانبك، تحتاج إلى الصبر لمجابهة المعوقات.



عاطفيًا: امتنع عن التجديد، واكتف بالأشياء العادية الروتينية، الحكمة توصيك بالتسامح وتقديم بعض التنازلات.



صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية، وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة؛ لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.