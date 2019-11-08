حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: ركز اهتماماتك على مسؤولياتك،على الرغم من الأجواء المتقلبة باستطاعتك احراز تقدم شرط التحلي بأعصاب باردة ومعنويات مرتفعة، احترم القوانين والمواعيد.



عاطفيًا: حتى لو تأجلت بعض المساعي إلا أن الأمور تسير بشكل جيد وتبدو النتائج ايجابية، لن تبقى وحيدًا ولن تتعثر خطواتك، بل المطلوب منك التقدم حتى لوشعرت بثقل الضغوط.



صحيًا: حذار الإكثار من المشروبات الروحية فهي قادرة على التسبب بالضرر في الكبد وتكون لها مضاعفات خطيرة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.