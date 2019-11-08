حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تتجاوب معك الظروف، وتتوضح أمور كانت ملتبسة، فتقدم على قرارات عاطفية صائبة، وتبدو متحمسًا لشتى أنواع العروض والمشاريع.



عاطفيًا: تعيش أوقاتًا رومانسية مميزة، وقد يحملك العشق إلى عوالم ومغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.



صحيًا: تكون عرضة لانفعالات وتوترات سببها قلة النوم أو الأرق الذي ينتابك، فما عليك سوى الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة والأغاني الكلاسيكية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.