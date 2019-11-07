"مستقبل وطن" بالمنيا ينظم قافلة طبية لعلاج العيون في أبو قرقاص

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو قرقاص، في محافظة المنيا، قافلة طبية متخصصة في العيون، بقرية الفرن، وذلك تحت رعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوى أمين التنظيم، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لشعب عظيم.



وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على عدد كبير من المواطنين، وصرف العلاج لجميع المرضى.



وأكد إيهاب حمزة أمين الحزب بالمركز، أن هذه المبادرات تأتى في إطار توجيهات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وفى إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتوجيهات الأمانة العامة في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء عنهم.