"لم يملك ثمن وجبة".. قصص مؤلمة لفناني الزمن الجميل

كشف الفنان شريف الدسوقي، عن أن والده كان يخشى من عمله في الفن، بسبب معاناة الفنانين، حيث عاصر كثيرا من فناني الزمن الجميل، وكان شاهدًا على عسر حالهم.



وقال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أغلب الفنانين، مثل عبدالفتاح القصري، زينات صدقي، كانوا يباتون في المسرح لأنهم لا يملكون أجرة سكن خارج المسرح.



وأضاف: "الجزء المسكوت عنه في الإعلام أنه كان عندهم رضا تام، رغم كان ممكن يمر عليهم 4 أيام معهوش ثمن وجبة".



وأردف: "قاعدين يشتغلوا بروفات، لم يشغلهم نهائيًا تكوين ثروة، وإنما ثروتهم كانت في قلوب الناس، وقد حققوها".

