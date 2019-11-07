الإمارات تشارك في مؤتمر حول مكافحة تمويل الإرهاب بأستراليا

شاركت الإمارات اليوم الخميس، في مؤتمر وزاري لمكافحة تمويل الإرهاب تحت شعار "لا أموال للإرهاب" الذى استضافته مدينة ملبورن الأسترالية بمشاركة أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وحضور 20 وزيرا من مختلف دول العالم.



وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية الإماراتى عبيد الكتبي في كلمة بثته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) على الجهود الإماراتية المبذولة لمواجهة هذا التهديد المستمر حيث عززت دولة الإمارات إطارها القانوني الحالي لمكافحة تمويل الإرهاب بطرق مختلفة، بما في ذلك تنفيذ أحدث فرقة عمل للإجراءات المالية، والتزامها بقرار مجلس الأمن 1373 2001 فيما وقعت وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة أكثر من 45 مذكرة تفاهم مع نظرائها الوطنيين والإقليميين والدوليين.



وشدد على التزام دولة الإمارات بتعزيز الجهود مع الشركاء الدوليين لمكافحة دعم الأنشطة الإرهابية، وأنه لا يمكن التغلب على هذا التهديد إلا من خلال العمل الجماعي والمشترك بين كافة أعضاء المجتمع الدولي.



وكان وزير الشؤون الداخلية الاسترالي بيتر داتون قد أكد - خلال افتتاحه للمؤتمر - ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين أينما كانت هذه المصادر وأينما وجدت.