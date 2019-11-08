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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 8 نوفمبر 2019

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:44 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.

الحمل
مهنيًا: تتجاوب معك الظروف، وتتوضح أمور كانت ملتبسة، فتقدم على قرارات عاطفية صائبة، وتبدو متحمسًا لشتى أنواع العروض والمشاريع.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا رومنسية مميزة، وقد يحملك العشق إلى عوالم ومغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك.
صحيًا: تكون عرضة لانفعالات وتوترات سببها قلة النوم أو الأرق الذي ينتابك، فما عليك سوى الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة والأغاني الكلاسيكية.

الثور
مهنيًا: ركز اهتماماتك على مسؤولياتك،على الرغم من الاجواء المتقلبة باستطاعتك احراز تقدم شرط التحلي بأعصاب باردة ومعنويات مرتفعة، احترم القوانين والمواعيد.
عاطفيًا: حتى لو تأجلت بعض المساعي الا ان الامور تسير بشكل جيد وتبدو النتائج ايجابية، لن تبقى وحيدا ولن تتعثر خطواتك، بل المطلوب منك التقدم حتى لوشعرت بثقل الضغوط.
صحيًا: حذار الإكثار من المشروبات الروحية فهي قادرة على التسبب بالضرر في الكبد وتكون لها مضاعفات خطيرة.

الجوزاء
مهنيًا: حقك الشخصي اوعملك الخاص يتدعم من قبل المعاونين ويكون الحظ الى جانبك، تحتاج الى الصبر لمجابهة المعوقات.
عاطفيًا: امتنع عن التجديد، واكتف بالاشياء العادية الروتينية، الحكمة توصيك بالتسامح وتقديم بعض التنازلات.
صحيًا: احذر الخلافات الشخصية والعائلية وتجنب تحمل مسؤوليات كثيرة مربكة لأنها يمكن أن تسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

السرطان
مهنيًا: حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم.
عاطفيًا: تشعر بسيطرة أكبر على الأوضاع العاطفية وتفكر بطريقة شجاعة وذكية، وتملك أفكارًا باهرة وتحصل على ما تبغيه من الشريك.
صحيًا: وضعك الصحي جيد، أي وعكة صحية اعتبرها عابرة فهذا اليوم يتميز بالعافية والصحة الجيدة.

الأسد
مهنيًا: تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد يبشر بالخير والانفراج،تحت تاثير القمر من برج الحمل الناري الصديق وتوقع جوابًا إيجابيًا وموعدًا مهمًا أو مفاجأة تتعلق بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكارًا جديدة.
عاطفيًا: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب.
صحيًا: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتًا للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة.

العذراء
مهنيًا: كن متسامحًا ومتفهما وتبدو متوترًا ومستعجلًا القفز فوق الحواجز، انت على حق لكن لا تضغط على الأحداث ولا تمش عكس التيار.
عاطفيًا: حاذر القطيعة والخلافات الحادة انه يوم سلبي ومتشنج جدًا قد تقلق خلاله بسبب وضع عائلي صعب وتكثر المسؤوليات وتشتد وتعيش في فوضى وترتبك.
صحيًا: صحتك تكون قوية جدًا هذا اليوم خلافًا للايام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد طاقتك في اتجاهات مختلفة.

الميزان
مهنيًا: يوم مزعج ومخيب للآمال قد يطرح امامك التحديات والمسؤوليات لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء الاستفزازات.
عاطفيًا: الأجواء تشجع على التواصل والتعبير عن الرأي، ويؤدي أحد المقربين دورًا في أحداث هذا اليوم ويزودك خبرة مهمة جدًا تستفيد منها في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تعرّض نفسك للارهاق فهو يوم فارغ من الحصانة والحماية، وقد تشعر بالإحباط واليأس ولا تبادر الى عمل جديد ولا تحسم أمرًا.

العقرب
مهنيًا: تقدم دليلًا على عمل، أو اختبارًا يلاقي التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة.
عاطفيًا: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة مع الشريك، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلكما.
صحيًا: تهدأ الاعصاب وتستعيد حب الحياة، ويكون يومك حافلًا بالتطورات الايجابية والانسجام والتعاون.

القوس
مهنيًا: تجنّب النقاشات المالية وحافظ على مكتسباتك، لكن ابتداء من بعض الظهر ومع انتقال القمر الى برج الحمل الصديق سوف تفرح لخبر او لتسوية مرضية انه يوم جيد يتوجب عليك استغلاله.
عاطفيًا: ترى نفسك تتعافى من جميع الانتفاضات الداخلية المحتملة، ويشكل هذا اليوم مفترق طريق بالنسبة إلى الذين يعيدون حساباتهم ويغيرون اتجاهاتهم على الأرجح.
صحيًا: لا تهمل العوارض الطارئة، المشاكل الصحية العرضية قد تعرقل الحياة اليومية في حين أن المشاكل الصحية المرتبطة بالرئتين والمعدة قد تزعجك لاحقًا.

الجدي
مهنيًا: تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثًا عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال.
عاطفيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على العلاقة، لكنّك عرضة اليوم لارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير الشريك والتقليل من احترامه.
صحيًا: استعد هدوءك واضبط أعصابك، لأن الأجواء لا تبشر بالخير، وقد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك.

الدلو
مهنيًا: تبدو متقلبًا ومتأثرًا بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك.
عاطفيًا: يسود علاقتك بالشريك بعض النفور لكونك غير مستعد لتقبل ملاحظاته، مع أنه كلما أشار عليك التصرف بطريقة معينة تكون النتيجة إيجابية جدًا.
صحيًا: يمكن أن تكون عرضة لتمدد في عضلات القلب وعدم انتظام دقاته بفعل الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط جنسي، انتبه جدًا.

الحوت
مهنيًا: تنعم هذا اليوم بظروف مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الأهداف تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور.
عاطفيًا: ضغوط العمل تدفعك إلى كنف الشريك الذي يخفف عنك همومك المهنية، فيثبت بذلك أنك لا تستطيع الابتعاد عنه.
صحيًا: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل بالسهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع.
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