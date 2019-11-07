البنتاجون: "إسبر" ناقش خلال زيارته إلى العراق أوضاع التظاهرات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن وزير الدفاع مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع المسئولين العراقيين.



وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع قام بزيارة العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية.



كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد وصل الى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة.