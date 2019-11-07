فيديو نادر.. هالة فؤاد تغني لابنها هيثم: "يا حبيب مامي وبابي"

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادر للفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



ويظهر في الفيديو الفنانة هالة فؤاد وهي تغني لنجلها هيثم وتقول: "هيثم يا حلو يا جميل يا هيثم، يا حبيب مامي وبابي ادلع يا هيثم، يا حبيب جدو وتيته، روح قلبي يا هيثم".



يُذكر أن الفنانة هالة فؤاد والدة هيثم أحمد زكي، توفيت وتركته وعمره 3 سنوات ليصبح يتيم الأم وعاش مع والده الفنان الراحل أحمد زكي، حتى توفى ورحل عنه فى عمر الـ21 عامًا.



وتوفي هيثم أحمد زكي، صباح اليوم الخميس في منزله، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، ليلحق بوالديه وهو في عمر الـ35 عامًا.

