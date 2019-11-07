"النقد الدولي": المحادثات مع أوكرانيا مستمرة بشأن قرض جديد

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن الحصول على قرض جديد مستمرة إلا أنه على كييف معالجة الفساد.



وأضاف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قوله في تصريحات صحفية، أن بعض الإصلاحات الهيكلية في أوكرانيا ستكون "ذات أهمية حيوية" لتأمين التوصل إلى قرض جديد.



وأوضح رايس أن هناك تقدمًا في المحادثات مع كييف حول قرض جديد بما في ذلك مناقشة السياسات النقدية والمالية.



وكانت أوكرانيا قد أعلنت - خلال أغسطس الماضي - عزمها طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 إلى 10 مليارات دولارات دعمًا للاقتصاد.

