رئيس البرلمان اللبناني يصر على تسمية "الحريري" لرئاسة الحكومة

أصر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، على ضرورة تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.



وكان حذر بري، الأربعاء، من خطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الحلول الإصلاحية الاقتصادية والسياسية اللازمة بما فيها تشكيل الحكومة الجديدة.



وأشار بري، خلال استقباله عددا من أعضاء المجلس النيابي، إلى ضرورة إقرار مشروعات واقتراحات القوانين الإصلاحية والتي تأتي ضمن إطار المطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين في حراكهم الشعبي الراهن.



وقال: "الأوضاع السياسية في لبنان خلال عام 2005 كانت أسوأ وأخطر مما هي عليه حاليا، غير أن الوضع الاقتصادي لم يكن على ما هو عليه الآن من تراجع وخطورة".

