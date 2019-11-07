الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، مع وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون لدى جنوب أفريقيا ناليدي باندور، العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين.



من جانبها، أكدت ناليدي باندور الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية في العديد من المجالات.