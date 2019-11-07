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جابر طايع يكشف أهمية دورات أكاديمية الأوقاف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:15 م
الشيخ جابر طايع،
الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني
رباب الأهواني
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تحدث الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن رغبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحديثه الدائم بتحويل الاستنارة الفردية إلى جماعية.

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "DMC": "نسعى في وزارة الأوقاف أن يكون لدى الأئمة استنارة جماعية، والذين يصل عددهم نحو 50 ألف إمام، و55 ألف إمام بمن فيهم معارون في الخارج".

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الجميع يحظى بدورات تدريبية مكثفة عن طريق أكاديمية الأوقاف، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية أسهمت في تطوير شخصية الإمام، حيث أصبح يجمع بين الرؤى السياسية والرؤى القانونية والبعد الاجتماعي والقضايا المعاصرة.

وأشار إلى أن الإمام كان بمعزل عن قضايا المجتمع والعالم والأمة؛ حيث كان خطابه ديني بحت لا يستطيع أن يُسقِطه على الواقع، فالخطاب الديني كان في وادي وحياة الناس في وادِ آخر.

وأكد أن الدورات التدريبية المكثفة استطاعت أن تخرج أئمة أكفاء يستطيعون الأداء بتميز في جميع مناحي الحياة، حتى في وسائل الإعلام.
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