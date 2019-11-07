أبوشقة: مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع منذ 2013.. وكنا نعيش في شبه دولة

التقى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، لجان جنوب الجيزة التي تضمن مركز الجيزة وأبو النمرس والحوامدية والعياط، في المقر الرئيسي لحزب الوفد، في إطار مبادرة "الوفد مع الوفديين"، لتناول مشكلات الوفديين في محافظة الجيزة ووضع الحلول المناسبة لها، وبحث كل الشئون الخاصة بالوفد والوفديين، للعمل على تنشيط الحزب جماهيريًا وتنظيميًا.



وأكد "أبوشقة" أن الحزب يتبع سياسة الباب المفتوح والمواجهات، خاصة أننا على أبواب الاستحقاقات الانتخابية لمجالس المحليات والنواب والشيوخ، مطالبا أعضاء الوفد بجنوب الجيزة بأن يكونوا أكثر انتشارًا في الشارع المصري والسعي للالتحام مع آلام وأحلام المواطنين، ورصد مشكلاتهم والعمل على حلها من خلال التواصل مع المسئولين.



وأشار "أبوشقة" إلى أن مصر تتعرض لجميع حروب الجيل الرابع منذ عام 2013، وأننا كنا في شبه دولة، ولكن الآن أمام تنامي وتعافي الاقتصاد القومي، ولدينا مشروعات عملاقة سيشعر بها الشباب خلال السنوات المقبلة، مطالبا الوزراء والمحافظين والمسئولين بالنزول للشارع المصري ورصد مشكلات المواطنين.



وأضاف "أبوشقة" أن مصر حققت الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولا بد من تحقيق استقرار سياسي والاعتماد على الوزير السياسي الذي ينزل الشارع، حتى تنتهي جميع صور الفساد، داعيًا الوفديين إلى التصدي للفساد والشائعات وحروب الجيل الرابع وأن نوعي المصريين بخطورتها.