سياسيون لبنانيون يضعون خارطة طريق للخروج من الأزمة

• مستشار حزب "جعجع": حكومة "الحريري" لم تسمع لتحذيرات القوى السياسية

• محمد الرز: الطبقة الحاكمة تماطل في حل الأزمة لتقسيم كعكة الحكومة





• بشير عصمت: انفراج الأزمة معقد للغاية





مازالت الساحات اللبنانية مشتعلة بالتظاهرات والاحتجاجات، حتى عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، الأسبوع الماضي، إذ يرى المتظاهرون اللبنانيون أن هذا الإجراء لا يلبي طموحاتهم التي تتلخص في القضاء على الطبقة السياسية الحاكمة، والتي وصفها الحراك الشعبي بـ"الفاسدة".وينتظر المتظاهرون تشكيل حكومة تكنوقراط ليس بها أي وجوه سياسية تنتمي للطبقة الحاكمة، فيما تخرج تسريبات متفرقة حول إمكانية عودة "الحريري" مرة أخرى لتشكيل الحكومة، أو تكليف جبران باسيل وزير الخارجية خلفًا عنه، وهو الأمر الذي أكد المتظاهرون رفضهم له.ورفض بعض المتظاهرين، في بيان إعلامي الثلاثاء، ما يسرب عن شكل الحكومة المقبلة، مؤكدين رفضهم لعودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة. وطالب البيان بحكومة مصغرة من خارج قوى السلطة تعنى بإدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، بالإضافة لقيامها بحملة جدية لمناهضة الفساد.في هذا السياق، قال شارل غبور المستشار الإعلامي لحزب "القوات اللبنانية"، إن لبنان دخل بعد ثورة 17 أكتوبر مرحلة وطنية جديدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني من خلال الثورة أخذ المبادرة وقرر محاسبة الأكثرية الحاكمة، التي أوصلت البلاد إلى الفقر والانهيار المالي والاقتصادي.وتابع "غبور" لـ"الدستور": "حزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع، حذر مرات كثيرة من الوصول إلى هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن "جعجع" حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، والحريري سابقًا، من ضعف الحكومة المستقيلة، وكانت آخر مرة أثناء انعقاد طاولة سياسية في بداية سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع التظاهرات بقرابة الشهر ونصف.ونقل المستشار الإعلامي عن الحزب حديث "جعجع" لكل من "عون" و"الحريري" قائلا: "الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، ولذلك يجب أن تستقيل هذه الحكومة والذهاب إلى حكومة اختصاصيين تكون قادرة على مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية".أردف غبور: "ولكن لم يسمع أحد للتحذيرات حتى وصل الوضع اللبناني إلى النفق المظلم الحالي"، مشيرا أن "لبنان" يمر بأزمة خانقة غير مسبوقة، مؤكدًا أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تتم من خلال أدوات كلاسيكية تقليدية.وعن خارطة الخروج من الأزمة الحالية، أشار السياسي اللبناني إلى ضرورة صب التركيز على الملفات المالية والاقتصادية، والابتعاد عن الخلافات السياسية، فضلًا عن ضرورة الذهاب إلى تشكيل حكومة إنقاذية لمرحلة انتقالية وتكون استثنائية من أجل أن تتمكن من إخراج لبنان من أزمته.- من جانبه نوه المفكر والسياسي اللبناني محمد الرز، إلى ضرورة استكمال تحقيق مطالب الشارع اللبناني بعد استقالة الحريري، موضحًا أن يكون ذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاص برئاسة أحد القضاة المعروفين بالنزاهة، ووزراء من خارج الطبقة الحاكمة والأحزاب التي تساندها.وأكد "الرز" لـ"الدستور"، على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المطالب، حتى لا تترك البلاد في حالة فراغ مقصودة من قبل النظام الحالي الذي يسعى إلى المماطلة غير المبررة.كما أوضح أن الحكومة المنتظرة يعول عليها الخروج من الأزمة، عن طريق قيامها بالحجز على أموال ناهبي المال العام، واسترداد هذه الأموال منهم، والتحضير لانتخابات برلمانية مبكرة، تتم على أساس أن لبنان دائرة واحدة وبأسلوب النسبية، لافتًا إلى أن الخطوة الاخيرة من شأنها إسقاط آخر ورقة من أوراق الطبقة السياسية وهي اللعب بالغرائز الانتخابية.وكشف المفكر اللبناني من جانبه عن محاولات السلطة اللبنانية للمماطلة في حل الأزمة، قائلًا: "الطبقة الحاكمة تتنافس فيما بينها من يكون داخل الحكومة القادمة، فالتيار الوطني الحر الذي يتزعمه "عون"، يشترط أن تأتي حكومة "إذا كانت برئاسة الحريري، يكون فيها صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل نائبا له، وإذا لم يأت سعد الحريري تكون من دون سياسيين معروفين"، مردفًا: "كما أن الحريري يرفض باسيل، وباسيل يشترط أن لا تتألف الحكومة إلا بوجوده فيها أولا".أكد الرز أن هذا الفر والكر بين أطراف الطبقة السياسية الحاكمة، يظهر بعدهم عن الانتفاضة الشعبية، قائلًا: "وكأن أصوات المتظاهرين في وادٍ والطبقة السياسية الحاكمة في وادٍ أخر، وهذا الأمر قد يفدي إلى تصعيد شعبي خطير".واعتبر الدكتور بشير عصمت، أستاذ علم الاجتماع والتنمية في الجامعة اللبنانية، الخروج من الأزمة الحالية مسألة معقدة للغاية، لافتًا إلى أنه ليس بالأمر السهل حيث يختلط السياسي بالاقتصادي بالاجتماعي والطائفي، فضلًا عن صراعات المنطقة في ظل أزمة نقدية مالية خانقة تهدد بانهيار أو إفلاس البلاد.وأكد "عصمت" لـ"الدستور" أن السلطة الحالية تنتظر خفوت الثورة الشعبية لتتمكن من العودة إلى نفس منظومة المحاصصة القائمة، قائلًا: "هذه السلطة هي نفسها التي أوصلت لبنان إلى هذه الحالة المزرية، وهي لم تكف عن محاولاتها للالتفاف على الحراك الشعبي المستمر منذ نحو 20 عامًا".وأوضح الأكاديمي اللبناني أن الطريق للحل هو ما رسمه الحراك الشعبي فقط لا غير، ويتلخص باستقالة الحكومة الفاسدة وقد حصل ذلك، وثانيا هو دعوة الرئيس عون إلى استشارات نيابية ملزمة وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقلين.وتوقع من جانبه أن الحل لا يبدو قريبا، مشيرًا أن الانتفاضة لن تقبل بأنصاف الحلول ومن ينتظر خفوتها سينتظر طويلا.