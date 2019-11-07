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سياسي

برلماني يطالب بتخصيص أرض لإقامة سوق تجارية لخدمة أهالي نجع حمادي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:09 م
اللواء خالد خلف
اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب
حسين العمدة
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طالب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى وعضو حزب مستقبل وطن، وزراء التنمية المحلية، والتموين، والتخطيط، ومحافظ قنا بسرعة توفير قطعة الأرض المخصصة لإقامة "هايبر تجارى" والاستجابة لمطالب الأهالى بالتيسير في تحديد سعر الأرض لإقامة المشروع الخدمى من قبل المحافظة، وعدم المغالاة في سعر الأرض.

وقال "خلف الله" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه سبق أن حصل على موافقة من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين على إقامة الهايبر شرط توفير قطعة أرض مناسبة مع الاستعداد لسداد ثمنها بالكامل بأسعار مناسبة؛ لأن هذا المشروع خدمى وليس استثماريا وتم تحديد قطعة الأرض وسبق معاينتها أكثر من مرة.

وأضاف "خلف الله" أنه يوجد قطعة أرض فضاء غير مستغلة كائنة بجوار "ترعة الضمرانية أملاك دولة" بمركز نجع حمادى لإقامة سوق تجارية عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة؛ للمساهمة في التيسير على محدودى الدخل من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن مركز نجع حمادى من المراكز الكبرى بالمناطق الشمالية، ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 500 ألف نسمة، ويوجد به مصنع للسكر، ومصنع الألومنيوم ويحتاج إلى ضرورة إقامة هذا المشروع.

وطالب اللواء خالد خلف الله بسرعة حل الإشكاليات الخاصة بقطعة الأرض بين (محافظة قنا، والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية).
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