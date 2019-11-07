بالصور.. جيجى حديد تخطف الأنظار فى نيويورك

خطفت عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، الأنظار بإطلالتها الجذابة في حفل توزيع جوائز WSJ Magazine Innovator Awards في نيويورك، حيث ارتدت فستانًا باللون الأزرق الفاتح من دار الأزياء العالمية Burberry SS20.



وتميزت إطلالة "حديد" بالكلاسيكية، حيث بدا فستانها بياقة مدورة وأكمام شفافة منتفخة من جانبي الصدر ناحية الأكمام بشكل دائرى مع الكشكشة، ونسقت معه حذاء بنفس اللون بخامة شمواه مع تسريحة تقليدية وحملت معه حقيبة مطرزة تحمل نفس الألوان.



وتعتبر حديد واحدة من أكثر الشخصيات العاشقة للموضة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودائما ما تحب التعرف على الاتجاهات الجديدة والمختلفة فى عالم الأزياء والموضة، لتكون دائما منفردة عن الآخرين.