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رسميًا.. استبعاد نجمي المنتخب الأوليمبي من قائمة الأمم الإفريقية
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:04 م
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قرر
الجهاز الفني
للمنتخب
الأولمبي بقيادة
الكابتن
شوقي غريب
استبعاد
الثنائي طاهر
محمد
طاهر
ومحمود مرعي
لاعبا
الفريق
من
القائمة
التي ستشارك في بطولة الأمم
الإفريقية
للشباب تحت ٢٣سنه التي تستضيفها
مصر
اعتبارا من الجمعة وحتى ٢٢نوفمبر
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