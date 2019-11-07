روسيا تخطط لخفض حصة الدولار في صندوقها الوطني للثروة

قال مصدر بوزارة المالية، الخميس، إن روسيا تخطط لخفض حصة الدولار الأمريكي في صندوقها الوطني للثروة، وهو جزء من الاحتياطيات السيادية، بينما تتطلع لتنويع حيازاتها من العملات الأجنبية في 2020.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن التغير في هيكل الصندوق المخصص لمساعدة روسيا في إدارة نظامها لمعاشات التقاعد قد يغير تشكيلة مشتريات البلاد من العملات الأجنبية في السوق.



وكثفت روسيا ما تطلق عليه عملية لإنهاء الدولرة لتقليل اعتمادها على العملة الخضراء منذ 2014، عندما تدهورت علاقات موسكو مع الغرب بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودورها في الأزمة الأوكرانية.



وقال المصدر لرويترز "نخطط لعمل ذلك سريعا.. في العام المقبل على الأغلب".



وأضاف قائلا "سنخفض حصة الدولار إلى مستويات قريبة من هيكل احتياطيات البنك المركزي".



وبلغت حصة اليورو 30.3% في احتياطيات البنك المركزي في الحادي والثلاثين من مارس، في حين بلغت حصة الدولار الأمريكي 23.6% واليوان الصيني 14.2% والجنيه الإسترليني 6.6%، وشكل الين الياباني والدولار الكندي والدولار الأسترالي مجتمعين 7.1%.



وبلغت احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية 542.9 مليار دولار في أول نوفمبر.



ووفقا لبيانات من وزارة المالية، شكل الدولار حصة قدرها 45.5% في احتياطيات الصندوق الوطني للثروة في نهاية سبتمبر، وبلغت حصة اليورو 39.17% والإسترليني 7.67% وفقا للبيانات.



وقال المصدر إن البنك المركزي قد يخفض حجم الدولارات التي يشتريها بينما يزيد مشترياته من اليورو.



ولم ترد وزارة المالية والبنك المركزي على طلبات من رويترز للتعقيب.