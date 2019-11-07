هيثم أحمد زكي في لقاء قديم: "أنا وأبويا ابتلينا بهذا الشيء"

تسبب رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، خاصة مع الوحدة التي كان يعيشها الفنان الشاب بعد رحيل والديه.



وكان هيثم أحمد زكي، قد كشف في حوار قديم له مع برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار": "هناك أشياء كثيرة جدًا كان بيحسها بابا ولم أكن أعي لها لأني كنت صغير وهي أن الإنسان عندما يكون وحيدًا في هذه المهنة فهذا شيء صعب جدًا".



وأضاف: "عندما يكون حولك ناس يشجعوك خاصة عندما تقدم عمل جديد أو تظهر في حوار، ولكن الحمد لله ربنا موجود وأنا في الموضوع كله لوحدي يعني محدش مشاركني والحمد لله ربنا لا يبتلي أحد بشيء إلا إذا كان قويًا وأنا متعامل جدًا والبلد كلها أهلي وكل ما أذiب لمكان أجد حبا رهيبا لوالدي، وكل ما أروح مكان أجد الناس تريد أن تلتقط معي صور لمجرد أنني ابنه، وعمري ما بحس بغربة طول ما أنا في مصر".



وتابع: "التشابة المشترك بيني وبين والدي هو الوحدة".



ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



يذكر أن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان أشرف زكي، المخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفي، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبدالمنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبدالغني، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، بسمة، دينا الرشبيني، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير.

