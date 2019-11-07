الخميس 07 نوفمبر 2019 الموافق 10 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

هيثم أحمد زكي في لقاء قديم: "أنا وأبويا ابتلينا بهذا الشيء"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:49 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
سناء إسماعيل
طباعة
تسبب رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لنجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي، خاصة مع الوحدة التي كان يعيشها الفنان الشاب بعد رحيل والديه.

وكان هيثم أحمد زكي، قد كشف في حوار قديم له مع برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار": "هناك أشياء كثيرة جدًا كان بيحسها بابا ولم أكن أعي لها لأني كنت صغير وهي أن الإنسان عندما يكون وحيدًا في هذه المهنة فهذا شيء صعب جدًا".

وأضاف: "عندما يكون حولك ناس يشجعوك خاصة عندما تقدم عمل جديد أو تظهر في حوار، ولكن الحمد لله ربنا موجود وأنا في الموضوع كله لوحدي يعني محدش مشاركني والحمد لله ربنا لا يبتلي أحد بشيء إلا إذا كان قويًا وأنا متعامل جدًا والبلد كلها أهلي وكل ما أذiب لمكان أجد حبا رهيبا لوالدي، وكل ما أروح مكان أجد الناس تريد أن تلتقط معي صور لمجرد أنني ابنه، وعمري ما بحس بغربة طول ما أنا في مصر".

وتابع: "التشابة المشترك بيني وبين والدي هو الوحدة".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي، عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وكشفت التقارير الأولى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

يذكر أن تشييع جنازة الفنان هيثم أحمد زكي، شارك فيه عدد من النجوم منهم الفنان أشرف زكي، المخرج سامح عبدالعزيز، وأحمد السعدني ومحمد لطفي، والمخرج كريم العدل، محمد أمام، محمد هنيدي، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي، زوجها محمد عبدالمنصف، دلال عبدالعزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبدالغني، محمد فراج، طارق عبدالعزيز، آيتن عامر، بسمة، دينا الرشبيني، والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي أحمد شوبير.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل إمام بعد إصابته في تصوير "لص بغداد"

محمد هنيدي ينعي هيثم أحمد زكي: ربنا يرحمك

نجوم الفن ينعون هيثم أحمد زكي بحكايات مؤثرة

تامر حسنى: نسألكم الفاتحة للغالى ابن الغالى هيثم أحمد زكى

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة البلياتشو هيثم أحمد زكي

منذ ساعة

رسميًا.. استبعاد نجمي المنتخب الأوليمبي من قائمة الأمم الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

أقوال خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى حول وفاته

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح دفن الفنان هيثم أحمد زكى: سبب الوفاة قيد البحث (صور)

ads

الصور

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

image description

تشييع جثمان مدرب الأسود محمد الحلو

image description

نجوم السيرك يشيعون جنازة "محمد الحلو" من السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

رسميًا.. استبعاد نجمي المنتخب الأوليمبي من قائمة الأمم الإفريقية

تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب" إلى أجل غير مسمى

بعد رحيله.. أول صورة لوالد الفنان أكرم حسني

أيام زمان

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

قصة الراقصة المؤمنة.. منعوها من الرقص بالمصحف فبنت مسجدًا

نجم الساعة

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

الصحة

أستاذ نساء وتوليد: أمراض الغدة الدرقية تمنع الحمل

الصين تفرض حظرا على السجائر الإلكترونية

دراسة:"نقص فيتامين "D" يضعف عضلات كبار السن

فقدان الشهية مع الوزن المثالى ينذر بالإصابة بمرض خطير

الرئيس نيوز

تعرف على موعد ومكان جنازة والد أكرم حسني

بمناسبة المولد النبوى الشريف.. "مزيكا" تعرض حفل الفنان العالمى سامي يوسف

رئيس الأعلي للإعلام يستقبل وزيرة الهجرة لبحث أوجه التعاون

طبيب نفسي: دور الأب بقوانين الأحوال الشخصية يهدد مستقبل الأطفال والمجتمع

منوعات

تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة (فيديو)

تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة هيثم أحمد زكى (فيديو)

اكتشاف 800 عظمة لحيوان "الماموث" فى المكسيك

ثوران بركان "تونجا" يتسبب فى إغراق جزيرة وظهور أخرى

كشكول

مجمع سنورس للتعليم الأساسي يدعم مركز أورام الفيوم

"العمرانية" تبدأ الاستعداد لامتحانات نصف العام

توأمة بين الأزهر والتربية والتعليم لتطوير الدراسة بمعاهد الوادي الجديد

عزل مدير إدارة تعليمية وإيقاف مدير مدرسة بالشرقية

إسلام سياسي

منشق يكشف أسرار تجنيس قادة الإخوان

تركيا تعلن اعتقال 17 أجنبيا للاشتباه بتورطهم مع "داعش"

خلافات كبرى داخل الإخوان بسبب الجوكر

قصة غضب الإخوان على خالد أبو النجا بسبب تويتر

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الثقافة.. لُحمة في نسيج التنمية المستدامة!
د. محمد أحمد داود
الأوبرا السلطانية مسقط تقدم عروضًا عسكرية بمناسبة العيد الوطنى
خالد عكاشة
التنظيمات التركية التى كانت تحمى البغدادى «1»
جلال حمام
النفط.. كلمة السر فى تشابكات سوريا
المزيد

الثقافة

البيت الفني للمسرح ينعي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي

حضور جماهيرى وإشادة نقدية فى ندوة بالثقافة السينمائية (صور)

إقبال كبير بفعاليات الدورى الثقافى الفنى بمدارس دمياط

"في غرفة العنكبوت" المثلية في نسيج معقد

صفحتنا ع الفيس بوك