البرلمان العربى يُصدر تقرير رصد وتقييم للأحوال فى المنطقة

أصدر البرلمان العربي تقرير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2018.



وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي- في بيان صحفي مساء اليوم الخميس- أن التقرير يُعد أحد أهم مخرجات عمل البرلمان العربي، باعتباره آلية عربية شاملة ومُعمقة للرصد والتقييم والتحليل، وتقديم رؤى شاملة ومقترحات عملية بشأن القضايا العربية ومستجداتها، والتطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وتأثيرها على دولنا ومجتمعاتنا العربية في كل المجالات، إدراكًا من البرلمان العربي لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية، والتحديات الجسام التي تواجه دولنا ومجتمعاتنا العربية، وسعيًا منه لبحث أنجع السبل لمواجهة هذه التحديات.



وأعرب السلمي عن أمله في أن يُقدم تقرير البرلمان العربي السنوي للحالة في العالم العربي، المقترحات والتوصيات لمنظومة العمل العربي المشترك، بشأن معالجة الأوضاع والتطورات على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، لتعزيز التضامن والتعاون العربي وصيانة الأمن القومي العربي، وتحقيق التنمية الشاملة في العالم العربي.