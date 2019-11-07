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توك شو

وزنه 13 طنا.. أكبر طبق حساء "هوت بوت" في التاريخ

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
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اجتمع خبراء الطعام من حول العالم لتذوق أكبر طبق حساء "هوت بوت" Hot Pot، تم الكشف عنه في معرض الاستيراد الدولي في شنغهاي، يبلغ قطر طبق Hot Pot المعروف باسم الباخرة البخارية 10 أمتار، وطوله 1.06 متر، ويزن 13 طنا، بحسب تقرير مصور لقناة الغد.

وأشار التقرير، إلى أن طبق الحساء العملاق يكفي لإطعام 65 شخصًا في آن واحد، يجلسون جميعًا حوله لتذوق محتوياته الشهية، وأمام كل واحد منهم قدر صغير لوضع الطعام.

وذكر التقرير، أن طبق الحساء العملاق يرمز إلى الانسجام والوحدة بين الأعراق المختلفة في الصين، وتم تحضيره من قبل أكبر الطهاة في مطعم مورال فيلاج Morals Village الذي يعتبر أكبر المطاعم المتخصصة في حساء الـ Hot Pot في الصين.

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